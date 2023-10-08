Росія має намір заморозити війну, вважають аналітики

15:09 08 жовтня Київ, Україна

Невдачі агресора позначаються на відношенні Кремля до війни. Якщо на початку вторгнення, у мріях про “демілітаризацію” та “денацифікацію” висувалися вимоги з позиції сили, то тепер стан справ на фронті змінився, тоді як на політичній арені підтримка України залишається на колишньому рівні.



«Росія відверто зазнає поразки на всіх полях бою. По-перше, ЗСУ продовжують наступ і не дають противнику перехопити ініціативу. В очікуванні F-16 та далекобійних ракет, які значно зміцнять позиції наших захисників, українці відвойовують свої території метр за метром у той час, як окупанти від наступу перейшли в глибоку оборону і на сьогоднішній день будують плани лише щодо утримання раніше захоплених населених пунктів.



По-друге, Захід не має наміру зупиняти підтримку України, незалежно від спекулятивних висловлювань окремих представників західного політичного істеблішменту. ЗСУ все ще продовжують отримувати зброю від країн НАТО, а Київ уже почав виробництво дронів і незабаром в Україні мають побудувати підприємства з будівництва та модернізації складнішої військової техніки.. Крім того, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив президента України Володимира Зеленського, що коаліція трансатлантичного альянсу мобілізує заводи з виробництва боєприпасів, щоби виключно забезпечувати потреби ЗСУ.



По-третє, прагнення Києва приєднатися до ЄС не здаються фантастикою. Безумовно, Україні слід пройти складний та довгий шлях, перш ніж європейська спільнота вирішить, що наша країна готова посісти місце у Європейському Союзі. Проте дискусії на цю тему не вщухають, і Глава Європейської Ради Шарль Мішель днями заявив, що Україна може приєднатися до ЄС уже до 2030 року, незважаючи на те, чи закінчиться війна чи ні. Ймовірно, прогноз Мішеля досить оптимістичний, адже крім необхідних реформ та їх виконання не все залежить від України.. Наприклад, Угорщина досі залишається, грубо кажучи, сателітом Росії у зв'язку з чим блокує передачу військової та фінансової допомоги від Європейського Союзу. Очевидно, що доки країною управляє уряд Орбана, Будапешт продовжить блокувати будь-які ініціативи, пов'язані із підтримкою України. Про економічні плюси та мінуси приєднання до ЄС можна говорити довго, проте, для нас це, насамперед, гарантії безпеки, здатні захистити від повторного вторгнення агресора або окупації нових територій..



У той же час Росія залишається в ізоляції, і жодних перспектив на покращення становища для Кремля немає. За останні кілька місяців ціни на нафту різко підскочили, проте для Росії це не дало жодного значущого профіциту, адже надія Путіна Китай та Індія купують російське паливо за великими знижками. Крім того, Нью-Делі взагалі почав скорочувати імпорт нафти з Росії, уклавши нову угоду з Саудівською Аравією.



Китай, у свою чергу, почав продавлювати Кремль на надання додаткової знижки на російський газ. Але, що важливіше, Пекін безперешкодно скуповує нові території РФ, інвестуючи у регіональний бізнес без згоди Путіна. Диктатор нічого не може зробити, оскільки будь-які відмови Китаю явно спричинять погіршення відносин двох країн. І це означало б втрату головного “союзника” для Росії.



Агресор також втрачає свій вплив на Південному Кавказі. Після чергового загострення в так званому Нагірному Карабаху Азербайджан повністю захопив регіон. Єреван залишився без підтримки Кремля, на яку законно розраховував, посилаючись на доктрину ОДКБ – проросійське військове об'єднання, яке мало стати аналогом НАТО. В результаті Вірменія все більше віддаляється від Росії у бік Заходу.. Країна вже ратифікувала Римський статут і тепер готова заарештувати Путіна, якщо він там вирішить побувати.



Більше того, диктатор не наважується приїжджати навіть до тих країн, де Римський статут не був ратифікований, окрім, мабуть, Північної Кореї. Але зближення з іншою країною-ізгоєм також цілком дає зрозуміти, наскільки деградувала Росія.

Економічна ситуація у агресора змушує всіх здригатися. Економісти докладають титанічних зусиль, щоб ненадовго стримати курс рубля біля позначки 100 рублів за долар. Але вже в найближчому майбутньому, а саме до виборів президента 2024 року, рубль може торкнутися 120 рублів за долар. Важко загадувати падіння у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Ще більш панічні настрої у Росії викликає ринок нерухомості. Про це написано окрему статтю «Російський ринок нерухомості незабаром може вибухнути». Якщо коротко, то країна-агресор наближається до небезпечного “бульбашки”, подібного до того, що утворився в США до 2008 року. Світ досі повністю не оговтався від наслідків фінансової кризи з того часу. Обвал ринку нерухомості в Росії не матиме таких самих наслідків для інших країн, про що також згадується у статті. Однак важко уявити, що станеться всередині самої Росії», - повідомляють західні експерти, проаналізувавши ситуацію, що склалася.



Все це змушує агресора шукати способи припинити війну. Варто зазначити, що більшість російських еліт давно б це зробили, якби не Путін та його вузьке коло чекістів.. Більше того, багато хто погодився б практично на будь-які умови і точно були б згодні на повернення всіх українських територій, що є першорядною умовою для України.

Оскільки диктатор має свою реальність, він не має наміру завершувати війну. На сьогоднішній день пропагандистам спущено методичку, згідно з якою вони мають поширювати наратив про необхідність початку “мирних переговорів”. Але навіть якщо припустити, що світ, а головне Київ, погодилися б на це, укладання будь-яких договорів з агресором не варте навіть тих аркушів паперу, на яких будуть записані умови. Все, чого зараз потрібно Росії – перепочинок та часткове зняття санкцій, щоб через час ударити по Україні з новою силою.



Саме заморозки війни досягає Путін. У Кремлі усвідомлюють, що наслідки затяжної війни неминуче призведуть до їхнього програшу. Про це, зокрема, побічно говорить нещодавня заява Шойгу, де він запевнив, що війна закінчиться 2025 року. Очевидно, після 25-го року, подальша доля Росії перебуває у найширшому діапазоні мало передбачуваних ймовірностей, де з одного боку агресор неспроможна забезпечувати економічну стабільність, з другого РФ повністю переходить під контроль Китаю.