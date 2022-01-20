Росія може перекинути ядерне озброєння до Білорусії

21:23 20 січень Київ, Україна

На порядку денному зовнішньої політики Європи залишається питання щодо деескалації конфлікту Росії та України. Окрім повномасштабного вторгнення з окупованої частини Донбасу, російські війська можуть розпочати діяти з білоруської сторони. Більше того, західні експерти побоюються перекидання ядерного озброєння з Росії до Білорусії, яке загрожуватиме не лише Україні, а й усій Європі.



З 10 по 20 лютого 2022 року на території Білорусі мають пройти навчання за участю Росії. Військові експерти відзначають підвищене накопичення російських військ у РБ, яке перевищує звичайну кількість військових сил, необхідні звичайних навчань.

Російські військові можуть залишитись у Білорусії на постійній основі. Це може статися після проведення референдуму щодо зміни конституції РБ. Крім обмеження повноважень президента країни, у новій конституції можуть бути правки про можливість “присутності військ союзної держави” необмежену кількість часу. Після набуття чинності поправок Росія безперешкодно зможе перебазувати частину ядерного потенціалу на свої військові бази в Білорусії.

Навряд чи ракети загрожуватимуть Україні. Швидше за все, їх спрямують у бік країн НАТО, оскільки Захід відкинув ультиматум Путіна і не надав йому юридичних гарантій безпеки. Незважаючи на вкрай малоймовірний сценарій подій застосування ядерної зброї Росією, розміщення ракет у Білорусії лише посилить відносини Заходу та РФ.. Це, своєю чергою, може призвести до нового витка агресії проти України, в якому з'явиться третя сторона конфлікту – Білорусь.

Очевидно, що Лукашенко, який не раз просив допомоги у Путіна, почав “віддавати” борги. Він буде тільки радий отримати ядерну зброю, хай і без права їм розпоряджатися.

Спроби США та ЄС зменшити градус напруженості на Українському кордоні не дають результатів, оскільки відносини з Росією опустилися до рівня військово-політичної кризи. В даному випадку мирні діалоги та дипломатичні зустрічі не мають сили. Залишається сподіватися, що Путін все ж таки не почне повномасштабного вторгнення на Україну.