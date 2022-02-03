Росія може перекинути ядерне озброєння до Білорусі

21:34 31 січень Київ, Україна

На порядку денному зовнішньої політики Європи залишається питання щодо деескалації конфлікту Росії та України. Окрім повномасштабного вторгнення з окупованої частини Донбасу, російські війська можуть розпочати діяти з білоруської сторони. Більше того, західні експерти побоюються перекидання ядерного озброєння Росії в Білорусь, яке загрожуватиме не лише Україні, а й усій Європі.

З 10 по 20 лютого 2022 року на території Білорусі мають пройти навчання за участю Росії. Військові експерти відзначають підвищене накопичення російських військ у РБ, яке перевищує звичайну кількість військових сил, необхідних для навчання.

Російські військові можуть залишитись у Білорусі на постійній основі. Це може статися після проведення референдуму щодо зміни Конституції РБ. Крім обмеження повноважень президента країни, у новій Конституції можуть бути правки про можливість “присутності військ союзної держави” необмежену кількість часу. Після набуття чинності поправок Росія безперешкодно зможе перебазувати частину ядерного потенціалу на свої військові бази в Білорусі.

Навряд чи ракети загрожуватимуть Україні. Швидше за все, вони будуть направлені в бік країн НАТО, оскільки Захід відхилив ультиматум Путіна і не надав йому «правових гарантій безпеки». Незважаючи на вкрай малоймовірний сценарій подій застосування ядерної зброї Росією, розміщення ракет у Білорусі лише погіршить відносини Заходу та РФ. Це, своєю чергою, може призвести до нового витка агресії проти України, в якому з'явиться третя сторона конфлікту – Білорусь.

Очевидно, що Лукашенко, який не раз просив допомоги у Путіна, почав “віддавати” борги і тепер повністю перебуває під владою Кремля. Останній диктатор Європи буде тільки радий отримати ядерну зброю, хай і без права нею розпоряджатися.

Спроби США та ЄС зменшити градус напруженості на українському кордоні не дають результатів, оскільки відносини з Росією опустилися до рівня військово-політичної кризи. В цьому випадку мирні діалоги та дипломатичні зустрічі не мають сили. Залишається сподіватися, що Путін все ж таки не почне повномасштабного вторгнення в Україну. У той самий час все зводитиметься до того, що напруженість на кордоні спаде лише після відходу глави Кремля зі свого посту.