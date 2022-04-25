Росія може втратити статус космічної держави

23:05 25 квітня Київ, Україна

Повномасштабна вона в Україні стала переломним моментом для космічної програми РФ. Західні санкції, прийняті у відповідь на війну, призвели до потрясінь у космічній галузі та загрожують закрити доступ до космосу.

Попередні пакети санкцій були болючими, але вони лише обмежили доступ країни-агресора до космічної електроніки та передового промислового обладнання. Нові пакети обмежень повністю припиняють постачання технологій, необхідних для космічних польотів.. Крім того, скасування партнерства агресора з Європейським космічним агентством (ЕКА) означає довгострокове виключення РФ із програми дослідження Марса і уповільнення, якщо не повну зупинку, програми дослідження Місяця.

Міжнародна космічна станція (МКС) залишається єдиним спільним космічним майданчиком, де агресор, США, Європа, Канада та Японія все ще діють разом. Перед війною Роскосмос був готовий продовжити життя МКС до 2030 року.. Компанія навіть намагалася забезпечити собі участь у майбутній американській станції на місячній орбіті.. Проте сьогодні, «Роскосмос» заявив про можливий вихід із МКС вже у 2024 році, якщо санкції не буде знято.

Програма РФ з дослідження Місяця на 20-ті роки включала три місії: «Місяць-25» (демонстраційна технологія для висадки на Місяць), «Місяць-26» (орбітальний місячний зонд) і «Місяч-27» (удосконалений посадковий модуль ). Усі вони спиралися на партнерство "Роскосмосу" з ЄКА. І хоча не виключено, що «Місяць-25» буде готова у 2022 році, втрата доступу до передового європейського обладнання означає, що про програму «Місяць-27», без західного обладнання можна буде забути. Для «Місяця-26» Росія вже закупила все необхідне бортове обладнання виробництва європейських партнерів, але зонд запланований на 2024 рік, і, крім іншого, він повинен працювати як орбітальний передавач для посадкового модуля «Місяць-27», запланований на 2025 рік.. Таким чином, затримка Місяця-26 здається неминучою через необхідну затримку розробки Місяця-27.

Спільний з Європою проект ExoMars, який раніше був перенесений на 2022 рік, тепер також скасовано. Цей проект повинен був включати посадковий модуль російського виробництва та марсохід європейського виробництва.. У Кремлі заявили, що вони здатні реалізувати цю місію самостійно, можуть оснастити свій посадковий модуль усіма необхідними науковими інструментами, взагалі не потребують марсоходу і шукають тільки фінансового партнера, такого як Китай або "держава Перської затоки" (ймовірно, ОАЕ). Але їм також потрібний вільний доступ до передового бортового обладнання, яке вони повністю імпортують із Заходу.

При цьому проблеми країни-агресора в освоєнні далекого космосу виходять за межі технічних, промислових та фінансових аспектів.. Сьогодні неможливо реалізувати стійку та ефективну наукову космічну програму, якщо університети, науково-дослідні інститути та вся система освіти прагнутимуть до ізоляції від коопераційних зв'язків із колегами по всьому світу, або якщо цей сектор знань буде підпорядкований державній політичній ідеології та повністю контролюватиметься спецслужбами, як це було за СРСР.

Інші безпосередні наслідки розриву космічного співробітництва із Заходом та витіснення росіян з міжнародного комерційного космічного ринку пов'язані з ракетами-носіями. З одного боку, агресор раптово опинився у володінні значної кількості непотрібних ракет: семи застарілих важких ракет-носіїв Протон-М і кількох середніх ракет-носіїв Союз. Корисного навантаження для них сьогодні не існує, і це ставить питання про те, чи потрібно їхній космічній галузі змінювати свої виробничі плани?

З іншого боку, страждають і на проекти ракет-носіїв. Наприклад, завод "Протон-ПМ", що випускає двигуни "РД-191" для ракети-носія "Ангара", а раніше виробляв двигуни для ракети "Протон-М", зараз переглядає свою виробничу стратегію. Після завершення, а за фактом, державної «модернізації» заводу «Протон-ПМ», що все ще триває, планувалося досягти річної виробничої потужності в 40 двигунів «РД-191» до 2023 року. Але сьогодні підприємство має контракти лише на 11 двигунів, і подальший державний попит на «Ангару» досі незрозумілий. Отже, постає проблема недовикористаного промислового обладнання. Найсучасніша ракета Росії (розроблена в 1995 році) «Ангара» найближчим часом не буде запущена в серійне виробництво - вона буде вироблятися невеликими партіями і тільки для потреб держави.

Розробка ракетного двигуна, що працює на метані, також відкладена на невизначений термін через технологічні проблеми та різке зниження попиту на ракети-носії виробництва РФ. Таким чином, її роль, як одного з найбільших світових провайдерів запусків, яка за останнє десятиліття вже була підірвана конкуренцією з боку приватних американських космічних компаній, а також індійських та китайських ракет, не може бути відновлена, ні збережена в найближчому майбутньому.

Крім того, доля супутникової навігаційної системи "ГЛОНАСС" також виглядає невизначеною.. У програми виникли проблеми з подальшим розвитком ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Спроби розробити систему з шести супутників на високих орбітах (подібно до японської та індійської регіональних супутникових навігаційних систем) на додаток або навіть замість супутників на середніх орбітах (таких, як використовують у США «GPS» та європейськими угрупованнями «Galileo»), перенесені з 2026 - 2027 року як мінімум на 2028 рік. Більше того, нинішня структура «ГЛОНАСС» вимагає не менше 23 нових супутників до 2030 року, щоб просто зберегти можливість існування системи в нинішніх умовах та замінити супутники раннього покоління. Але офіційні плани на сьогоднішній день передбачають запуск пари супутників у 2022 – 2023 роках та не більше двох додаткових навігаційних супутників щорічно у 2024 – 2030 роках.. Це означає, що майбутнє ГЛОНАСС сьогодні практично приречене на поступове згасання. Зберегти статус космічної держави за таких умов буде неможливо.