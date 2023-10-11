Росія маніпулює статистикою щодо солдатів-контрактників: думка аналітиків

05:32 11 жовтня Київ, Україна





Бюрократична конкуренція за солдатів-контрактників означає, що російським військовим чиновникам доводиться робити на папері кілька трюків. Природно, що такий підхід не покращить фактичний стан особового складу окупантів в Україні. Таким чином, агресор стає перед вибором: збільшити кількість призовників та набрати з них більше солдатів-контрактників, оголосити чергову хвилю часткової мобілізації або запровадити військовий стан та провести тотальну мобілізацію. 26 вересня медведєв заявив, що з 1 січня до збройних сил росії мобілізовано понад 325 тис. контрактників . Судячи з попередніх заяв, міноборони намагається досягти мети у 521 тисячу контрактників до кінця 2023 року за будь-яку ціну. Принаймні таку обіцянку дав шойгу особисто путіну у грудні 2022 року. Велика кількість втрат в Україні, а також понад 200 тис. російських чоловіків, які втекли від мобілізації минулого року, ставлять під сумнів здатність агресора досягти цієї мети.Бюрократична конкуренція за солдатів-контрактників означає, що російським військовим чиновникам доводиться робити на папері кілька трюків. Природно, що такий підхід не покращить фактичний стан особового складу окупантів в Україні. Таким чином, агресор стає перед вибором: збільшити кількість призовників та набрати з них більше солдатів-контрактників, оголосити чергову хвилю часткової мобілізації або запровадити військовий стан та провести тотальну мобілізацію.



Експонентне зростання набору кадрів, про яке публічно заявили медведєв, путін і шойгу в останні місяці, виглядає, м'яко кажучи, незвично. З 19 травня, коли медведєв оголосив про 117,4 тис. нових набраних контрактників по 26 вересня, де путін звітував про 325 тис. нових контрактників, росія перевиконала багаторічні плани. Тобто, наприкінці вересня кількість контрактників, у середньому, має збільшуватися на 2273 особи на день. Наприклад, за весь 2019 рік було призвано лише 50 тис. нових контрактників. Експонентне зростання набору кадрів, про яке публічно заявили медведєв, путін і шойгу в останні місяці, виглядає, м'яко кажучи, незвично. З 19 травня, коли медведєв оголосив про 117,4 тис. нових набраних контрактників по 26 вересня, де путін звітував про 325 тис. нових контрактників, росія перевиконала багаторічні плани. Тобто, наприкінці вересня кількість контрактників, у середньому, має збільшуватися на 2273 особи на день. Наприклад, за весь 2019 рік було призвано лише 50 тис. нових контрактників.



Небувале збільшення окупантів можна пояснити наступним: Раніше контракти з контрактами, що минули або закінчувалися, були змушені підписати нові. За оцінками, ця група налічує від 150 до 200 (тис.) людей; Нещодавно мобілізованих змусили підписати контракти. За оцінками, ця група налічує щонайменше кілька десятків тисяч осіб;



Найманців і ув'язнених, які підписали короткострокові контракти на три, шість чи дев'ять місяців, змусили підписувати нові, довгострокові контракти. Ця група також налічує кілька десятків тисяч людей. Завдяки підписанню цих додаткових контрактів ця група, можливо, двічі була врахована у міноборони рф.



Крім того, мобілізацію в росії ніхто не скасовував. Навіть найзапекліша z-аудиторія усвідомлює, що життя на фронті продовжиться для них, у кращому разі, кілька місяців. Тому деякі, особливо тямущі, щоб уникнути перетворення на польове гарматне м'ясо в Україні, підписують контракти з РВСП, ВМФ чи ВПС росії.



Враховуючи творчі методи підрахунку кремля, справжня кількість новозавербованих солдатів-контрактників невідома. Однак важко повірити, що їхня кількість обчислюється сотнями тисяч. Наприклад, відправлення не більше 120 новобранців з Амурської та Хабаровської областей у липні 2023 року керівництво 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу вважало за знакову подію. У серпні 2023 року танкову ескадрилью в Свердловській області довелося поповнити лише трьома танками через невелику кількість охочих підписати контракт. Навіть зусилля щодо формування нової 25-ї загальновійськової армії вимагали залучення регіональних та місцевих чиновників по всій росії для пошуку охочих солдатів-контрактників в інших військових частинах.



Військове керівництво окупантів, як і раніше, наполегливо прагнуть досягти мети в 521 тис. солдатів-контрактників до кінця 2023 року. Кремль може розглянути кілька варіантів, сподіваючись досягти цієї мети. По-перше, можна значно збільшити кількість солдатів, призваних під час майбутньої призовної кампанії у жовтні 2023 року. Тоді з-поміж призовників можна було б набрати більше солдатів-контрактників із обіцянками грошей та безкоштовної університетської освіти. По-друге, кремль може офіційно оголосити початок нових хвиль мобілізації. По-третє, він може реалізувати комбінацію цих двох підходів. По-четверте, агресор міг би запровадити воєнний стан. Цей варіант, ймовірно, буде останнім засобом, оскільки такий радикальний підхід може спричинити широке невдоволення серед російського населення. Однак на сьогодні довіряти заявам окупантів про надмірні набори контрактників точно не варто.