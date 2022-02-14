Росія легалізує свою військову присутність у Білорусі

19:39 23 вересень Київ, Україна

Після зростання протестного потенціалу в Білорусі, в деяких ЗМІ почала з'являтися інформація про велике скупчення техніки ВС РФ на російсько-білоруському кордоні.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що «така техніка знаходиться на всій території Росії». За словами ж президента Білорусі О.Лукашенка, автори повідомлень про військову техніку РФ в Білорусі переплутали російські та білоруські БТР, назвавши ці заяви «відкритою брехнею».

Не минуло й місяця після цих заяв, як 14 вересня був анонсований старт російсько-білоруських навчань «Слов'янське братство - 2020» на білоруському полігоні Брестський, в яких беруть участь підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії Західного військового округу РФ (в/ч 07264, м.Псков).

Таким чином, під прикриттям навчань офіційно перекинуті близько 300 військовослужбовців і 70 одиниць бойової та спеціальної техніки цього військового формування, яке брало участь в агресії проти Грузії, операції захоплення Криму та бойових діях на Донбасі.

Більш того, Міністерство оборони РФ анонсувало проведення на території Білорусі ще одних навчань з 12 по 16 жовтня, під час яких підрозділи РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії та Таджикистану «відпрацюють питання підготовки та ведення миротворчої операції Колективними миротворчими силами ОДКБ».

Подібна легалізація присутності російських військових підрозділів на території Білорусі до середини жовтня свідчить про серйозні наміри РФ брати активну участь у «розв’язанні» білоруського питання у вигідному для Росії світлі.