Росія: коли соратники стають ворогами

В кінці серпня цього року було скоєно замах на вбивство російського політика і опозиціонера путінського режиму Олексія Навального. Він був отруєний отрутою з групи "Новачок", що є прямим доказом причетності Кремля.

Такий спосіб усунення політичних конкурентів практикується вже достатню кількість часу, щоб зрозуміти - Путін веде війну на два фронти. Зовнішні відносини Росії залишають бажати кращого. Друзі Путіна - це диктатори, тирани і геноцидники власних народів. Усередині країни стає все більше опозиціонерів. І до недавнього часу соратники, стають для Путіна ворогами.

Спроби повернутися на світову арену як наддержави зникають на очах. Через такі дії Путін виглядає в очах світових правителів, як пережиток давно минулої епохи, де вважалося нормальним вбити заради процвітання власної сім'ї.

Росія де тільки можна згадує, що Китай є її союзником і підтримує абсолютно всі дії, вчинені Путіним як всередині країни, так і за її межами. Однак сам лідер КНР Сі Цзіньпін засуджує вторгнення Росії в Україну, втручання у вибори різних країн. Також китайські спецслужби в відкриту здійснюють хакерські атаки і крадуть наукові дослідження у Росії, а натомість Путін дає китайським підприємцям безпроцентні кредити на вирубування сибірських лісів і дарує їм гектари землі в Хабаровську.

По всій видимості, Путін дуже переоцінює свої можливості і робить велику помилку, продовжуючи посилювати спосіб правління, доводячи його до летальних заходів. Одержимий ідеєю повернути країни колишнього соцтабору під свій контроль, він не хоче продумувати шляхи вирішення внутрішніх проблем, а просто тисне на горло тим, хто незгоден з його політикою.

Уже сьогодні Європейський союз піднімає питання про повне припинення будівництва Північного потоку-2, такого важливого для низки європейських країн. Західні держави щосили намагаються донести до лідера Росії, що час зупинитися, що в сучасному світі подібна політика недоречна, така поведінка не сприяє вступу до світової еліти.

Але, як видно, для Путіна це порожній звук і він вважає, що всі санкції, введені проти Росії, це всього лише спроби нашкодити і знищити країну. Від "царя" можна очікувати все що завгодно. Все йде до того, що незабаром можуть бути спроби вчинення замаху на лідерів інших країн, як спосіб помститися і показати свою силу. Однак, як всі розуміють, це призведе лише до більш серйозних наслідків, які не закінчаться для нашої планети нічим хорошим.