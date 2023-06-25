Росія використовує теракти для тиску на Україну та Захід

19:46 23 червня Київ, Україна

«Через неможливість протиставити військову силу на полі бою українським захисникам агресора шукає важелі тиску, застосовуючи тактику терору. Вибух на Каховській ГЕС, а тепер і підрив на амікопроводи, а також мінування аміачного заводу «Титан» у Криму мають, на думку Кремля, спонукати Захід чинити тиск на Київ та схилити Україну до поступок у переговорах», - упевнені політологи.

Переважання свідчень переконливо свідчить, що саме Росія винна у підриві аміакопроводу Тольятті-Одеса.. Це було зроблено для того, щоб чинити додатковий тиск на Захід, щоб змусити Київ поступитися вимогам Путіна щодо значно ширшого кола питань - так само, як це робилося під час переговорів про зернову угоду.

Аміак не проходив трубопроводом з того часу, як у лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення в Україну, і, враховуючи, що Кремль наполягав на тому, що потік має відновитися, якщо експорт українського зерна продовжиться, Росія отримала все, що могла, підірвавши трубопровід використовувати його як важіль тиску. Поки що, задум агресора зазнав невдачі. Однак російська влада та пропагандисти напевно продовжать просувати версію та вимоги Путіна в надії налаштувати західну громадську думку проти України.

Звичайно, більше уваги незмінно привертають нафто- та газопроводи, але аміакопровід Тольятті-Одеса також важливий для Кремля.. Трубопровід проходить від російського міста Тольятті до Одеси та двох інших українських чорноморських портів. До того, як Путін ввів війська в Україну, він щороку приносив до бюджету агресора 2,4 млрд. доларів.

Але після початку вторгнення, Київ призупинив роботу трубопроводу, і з того часу аміак ним не транспортувався. Окупанти намагалися компенсувати це, розвиваючи портові споруди в Новоросійську, але план був невдалим через берегову лінію і неможливість експортувати аміак через країни Балтії - крок, який ефективно заблокували західні санкції. За останній рік російський уряд прагнув ув'язати інші питання, які хвилюють Захід та Україну, щоб знову відкрити трубопровід. Найважливіша з цих зв'язків пов'язана із зерновою угодою.

Росія, Туреччина, Україна та ООН підписали початкові зернові угоди 22 липня 2022 року. 18 березня вони були продовжені на 60 днів, за даними Кремля, та на 120 днів, за даними України. Цей останній останній термін настане в середині липня. З наближенням цієї дати агресор займає дедалі жорсткішу позицію, вказуючи на те, що підрив трубопроводу відображає російську політику, і не несе жодної вигоди Україні. Наприклад, за п'ять днів до теракту окупанти заблокували відправлення українського зерна із південних портів. А незадовго до цього Кремль дав зрозуміти, що подальшого продовження зернових угод не буде без прокачування на аміакопроводі.

Обговорюючи зернову угоду, Кремль наполягав на поступках з різних питань, не пов'язаних безпосередньо з транзитом зерна, у тому числі щодо відкриття аміакопроводу Тольятті-Одеса. Також агресора виступив із різкою критикою на західні уряди за те, що вони не чинили тиску на Україну в цьому питанні. Київ зі свого боку прагнув зробити зернову угоду самостійною, хоча у відповідь на вимоги Росії український уряд запропонував восени минулого року піти на поступки трубопроводом, якщо агресора погодиться на обмін військовополонених за схемою «все на всіх».

Вибухи на трубопроводі аміаку сталися лише за кілька днів до останнього раунду переговорів про зернову угоду в Женеві. Переговори не мали успіху: представник Кремля, заступник міністра закордонних справ Сергій Вершинін заявив, що Росія не продовжуватиме зернову угоду, якщо Київ не відкриє знову аміакопровід і не забезпечить його безпеку. Вершинін розкритикував ООН та Захід за те, що вони не чинили тиску на Київ, щоб той відкрив трубопровід. Він також заявив, що "Росія діятиме суворо відповідно до своїх національних інтересів, незалежно від наслідків для інших". Пропагандисти припустили, що те, що, на думку Кремля, Київ зробив із трубопроводом, залишає мало можливостей для прогресу у переговорах.

На Заході явно зрозуміли це, але ніхто й не подумав прийняти російські вимоги і тим більше почати тиснути на Київ.. Британське міністерство оборони, наприклад, прямо заявило, що "Росія, ймовірно, саботує зернову угоду, щоб змусити знову відкрити аміакопровід" - формулювання, яке передбачає, що Лондон, як і інші західні столиці, не піддасться черговій спробі російського шантажу.

У цій ситуації Кремль робить те саме, що робив і в минулому: згодовує західним ЗМІ історії, які можуть спонукати деяких на Заході прийняти її позицію та чинити тиск на свої уряди. Проте за нинішніх умов такі зусилля можуть мати неприємні наслідки для агресора і просто привернути увагу до дій терористів в Україні.

Що особливо турбує зараз, так це те, що окупанти можуть атакувати портові споруди в Одесі на південному кінці аміакопроводу – не лише для того, щоб підірвати здатність Києва експортувати зерно, а й для того, щоб спробувати показати Україні та Заходу, що Кремль має , чим відповісти у питаннях продовження зернової угоди.