Росія використовує русофобію у своїх інтересах, вважають експерти

10:29 19 червня Київ, Україна

Пропагандисти при кожній нагоді використовують поняття “русофобія”, щоб звинувачувати людей і цілі держави в нетерпимості до Росії. При цьому русофобію розвивають і підтримують самі ж росіяни на чолі з президентом країни Путіним.



Офіційно, поняття “русофобія” означає упереджене, підозріле, неприязне, вороже ставлення до російського народу, Росії, російської, російської.

По суті його можна порівняти з антисемітизмом. У той же час, пропагандисти застосовують його абсолютно до всіх подій, де торкається слово “російська” у неприйнятному для них контексті.



Не дивно, що після повномасштабного вторгнення в Україну в Кремлі заговорили про загальносвітову русофобію.. «Введення санкцій, звільнення міжнародних компаній з російського ринку, засудження агресії Кремля проти України, культура скасування, все це для пропагандистів стало “безпричинною масовою русофобією”.

Але причина, як відомо, є і вона проста – війна. Ніким не спровоковане повномасштабне вторгнення призвело до того, що “русофобом” можна назвати кожну цивілізовану людину на Землі. Завдяки сучасним технологіям, світ легко може бачити, що відбувається в Україні насправді і хто є агресором. Тому, як би не намагалися пропагандисти та політики РФ, у них не вдасться переконати світову спільноту у своїй правоті. Їхня робота спрямована на внутрішню аудиторію, яка і повинна повірити в те, що "Росію оточують вороги-русофоби", - повідомляють вітчизняні політологи.



Поняття “русофобія” почало активно використовуватись після 2014 року, незважаючи на те, що вперше згадувалося ще у ХІХ столітті. Саме з початком війни в Україні та анексії Криму слово стало універсальним приводом для виправдання агресії чи звинувачення держав.

У цьому, якщо порівнювати антисемітизм і русофобію, стає зрозуміло, що це поняття кардинально відрізняються друг від друга. У першому випадку йдеться про нетерпимість до юдеїв. У другому причиною є агресивна політика Кремля щодо інших держав.



«Путін особисто спровокував масову русофобію у всьому світі, розпочавши війну проти України. Тепер кожен, хто чує слово “російський”, починає відчувати ворожість, асоціюючи його з кривавим диктатором та російськими солдатами, які вчиняють військові злочини на території сусідньої держави», - заявляють політологи.