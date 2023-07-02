Росія використовує козаків-резервістів, оскільки не вистачає новобранців

17:22 26 липня Київ, Україна

Росія не може заповнити лави своєї армії настільки швидко, щоб зміцнити свої позиції на раніше окупованих територіях. Тому агресор намагається залучити всі наявні резерви. Одним із таких резервів є козаки.



У міру того, як погано сплановане кремлем повномасштабне вторгнення в Україну затягується, багато свідчень говорять про те, що російська армія та інші ресурси виснажуються і даремно витрачаються на полі бою. Одним із показників, що підкріплюють цей факт, є дедалі ширше використання резервних козацьких сил в Україні. Якщо раніше більшість козаків було набрано з Ростовської та Кубанської областей, що межують з Україною, то недавнє оголошення показало, що на Донбас прямують додаткові сили Оренбурзького війська. Справді, у складі 450 добровольців Башкирського батальйону імені Мінігалі Шаймуратова, козаки Уфимсько-Табинської дивізії Оренбурзького козачого війська вирушили до участі у війні проти України. За словами отамана Уфимсько-Табинської дивізії, Башкирський полк укомплектований 20 козаками, які мають значний бойовий досвід. Проте Башкирія сама по собі є етнічною республікою, і в 1990-х роках ходили чутки про можливий сепаратизм там, як і в сусідньому Татарстані. Той факт, що росії доводиться так активно використовувати свої козацькі резерви, означає, що нестача особового складу серед російської армії є катастрофічною.



Крім того, навчання нещодавно провело Волзьке козацьке військо на Рощинському полігоні під Самарою. Навчання були націлені на резервістів, які востаннє проходили такий досвід п'ять-десять років тому, а інструктори навчали козаків витягувати поранених з поля бою та використовувати дрони для розвідки та наступальних цілей. Також вони брали участь у тренуваннях з кількома видами легкої зброї. Навчання мало не тільки теоретичний характер, як зазначив отаман Юрій Іванов: “За підсумками зборів Волзьке козацьке військо сформувало загін козаків-добровольців для відправлення до зони бойових дій на Донбасі”. За наявними даними, козацькі товариства поповнили козачий полк Єрмак, який воює на сході України. Також проходить навчання та підготовка до виходу до зони бойових дій додаткових кубанських козаків.



Звичайно, козацькі організації по всій росії, мабуть, також активізували навчання молоді, щоб миттєво підготувати молодих людей до військової служби. Заради справедливості, інтенсивність таких тренувальних програм збільшується щоліта, але навіть щодо регулярних щорічних зборів їхня кількість помітно вища, а методи навчання відрізняються від попередніх. Наприклад, у Північній Осетії-Аланії вихованці Терського козачого загону пластунів проходили навчання у лісі. Молодих козаків “навчали інструктори - спецпризначенці, які пішли в запас. Діти на практиці дізналися, що у військовій справі важливо бути уважним, логічно мислити, швидко оцінювати обстановку та, головне, працювати у команді”. Далі організатори пов'язали свої зусилля з боротьбою на Донбасі, заявивши, що ми посилюємо військову підготовку допризовників. Ми займаємось цим уже дев'ять років. Це загартування, формування витримки та мужності у наших козаків”.



І це відбувається не лише з молодими козаками із Всеросійського козачого товариства (ВКТ). "Вільні" козаки також організовують додаткові навчальні заняття. Ці козацькі групи не керуються урядом відкрито і не пов'язані з ним, а натомість є козаками через походження, і більшість з них інстинктивно патріотичні і вірні росії. Один із таких "триденних виїзних зборів молодих козаків Спілки козаків Тюменської області" пройшов 8-10 липня. Молоді було дано уроки історії козацтва, Сибіру та Тюменської області. Вони також ходили в походи, займалися фізкультурою та спортом, займалися початковою військовою підготовкою (стройова підготовка, стрілянина, збирання-розбирання зброї та початкова сторожова служба).



З'явилися відомості про те, що лідерів козацької молоді було вбито у “звільненому” Шахтарському районі Донецької області. Лідерами були голова донського козачого молодіжного руху в Астрахані Георгій Шерстюков та його заступник Олександр Матвєєв, а також голова патріотичного відділення Російського союзу ветеранів Афганістану Олександр Ховрико. Усі приїхали до України разом із іншими активістами російської молодіжної патріотичної організації «Спадщина» 4 липня. Свою готовність воювати Матвєєв пояснив тим, що “ми не можемо сидіти осторонь. Хто якщо не ми? Ми на особистому прикладі показуємо, що треба допомагати людям, які потрапили у скрутну життєву ситуацію”. Така пропаганда повсюдно озвучується серед молодих людей, котрі називають себе російськими козаками.



Найгірше, що ці “патріоти” залучали інших “добровольців” для участі у війні, серед яких були члени їхніх молодіжних організацій неповнолітні віком до 18 років. Звичайно, можливо, що такі добровольці вирішили піти на фронт за власним бажанням, і уряд не просив про це, але й не перешкоджав. Однак попередній досвід роботи з російськими інститутами ставить під сумнів такий сценарій, і набагато ймовірніше, що кремль все ж таки дав відмашку на використання абсолютно "всіх сил", незважаючи на вік і підготовку. Якщо це правда, то це насправді підкреслює гостроту нестачі живої сили росії в Україні.