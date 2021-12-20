Росія і Білорусь чинять тиск на Європу військовими “навчаннями”

Створення міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні - не єдиний хід Кремля, який спрямований на дестабілізацію ЄС. Військові “навчання” неподалік Литви та Польщі створюють ще більш напружену обстановку на кордоні Європейського Союзу.
12 листопада зведена батальйонна тактична група у складі Сил спеціальних операцій ЗС Республіки Білорусь та повітряно-десантних військ ЗС РФ здійснила десантну висадку в районі Гозького полігону. Для перевезення військ під час навчань використовувалися літаки Іл-76 російської військово-транспортної авіації, а також гелікоптери ВПС та військ ППО Білорусії. Гозький полігон знаходиться всього за 5 км від кордону з Литвою і за 30 км від кордону з Польщею.
З початку листопада, на тлі гібридної спецоперації з доставки нелегальних мігрантів до польського кордону з боку Білорусії, Росія створює безпрецедентну військову ескалацію на східних кордонах ЄС: 10 листопада два російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, здатні нести ядерну зброю, як демонстрацію здійснили польоти вздовж західних кордонів Білорусії; 11 листопада два російські стратегічні ракетні комплекси Ту-160 зазнали імітації бомбардування на білоруському аеродромі Ружанський, приблизно за 60 км від кордону з Польщею; 12 листопада за 5 км від литовського кордону було здійснено повітряне висадження десантних військ.
Ймовірно, Росія вирішила, що на тлі завершення будівництва «Північного потоку-2» та енергетичної кризи в Європі вона може без проблем посилити тиск на країни ЄС, створюючи додаткові проблеми для Заходу. Збільшення військової присутності Росії біля кордонів країн - це додатковий рівень психологічного тиску. Росія також може створити серію гібридних військових провокацій для подальшого тестування можливостей колективної безпеки НАТО. У той самий час, завершення формування нової російської дивізії біля литовського кордону в Калінінградській області, де розташовані основні ударні сили 18-ї мотострілецької дивізії, свідчить про те, що Кремль не відмовився від планів створення буферної зони біля Сувалкського перешийка.
Зважаючи на все, Росія прагне створити ситуацію, за якої можна буде запровадити власні “миротворчі сили”, які будуть розміщені у Сувалкському коридорі. Основне завдання Європейського Союзу - не відповідати на провокації Росії та Білорусії, адже достатньо буде єдиного пострілу, щоб агресори дозволили собі наважитися атакувати ЄС.
12 листопада зведена батальйонна тактична група у складі Сил спеціальних операцій ЗС Республіки Білорусь та повітряно-десантних військ ЗС РФ здійснила десантну висадку в районі Гозького полігону. Для перевезення військ під час навчань використовувалися літаки Іл-76 російської військово-транспортної авіації, а також гелікоптери ВПС та військ ППО Білорусії. Гозький полігон знаходиться всього за 5 км від кордону з Литвою і за 30 км від кордону з Польщею.
З початку листопада, на тлі гібридної спецоперації з доставки нелегальних мігрантів до польського кордону з боку Білорусії, Росія створює безпрецедентну військову ескалацію на східних кордонах ЄС: 10 листопада два російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, здатні нести ядерну зброю, як демонстрацію здійснили польоти вздовж західних кордонів Білорусії; 11 листопада два російські стратегічні ракетні комплекси Ту-160 зазнали імітації бомбардування на білоруському аеродромі Ружанський, приблизно за 60 км від кордону з Польщею; 12 листопада за 5 км від литовського кордону було здійснено повітряне висадження десантних військ.
Ймовірно, Росія вирішила, що на тлі завершення будівництва «Північного потоку-2» та енергетичної кризи в Європі вона може без проблем посилити тиск на країни ЄС, створюючи додаткові проблеми для Заходу. Збільшення військової присутності Росії біля кордонів країн - це додатковий рівень психологічного тиску. Росія також може створити серію гібридних військових провокацій для подальшого тестування можливостей колективної безпеки НАТО. У той самий час, завершення формування нової російської дивізії біля литовського кордону в Калінінградській області, де розташовані основні ударні сили 18-ї мотострілецької дивізії, свідчить про те, що Кремль не відмовився від планів створення буферної зони біля Сувалкського перешийка.
Зважаючи на все, Росія прагне створити ситуацію, за якої можна буде запровадити власні “миротворчі сили”, які будуть розміщені у Сувалкському коридорі. Основне завдання Європейського Союзу - не відповідати на провокації Росії та Білорусії, адже достатньо буде єдиного пострілу, щоб агресори дозволили собі наважитися атакувати ЄС.
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