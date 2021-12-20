Росія готується прийняти до свого складу новий регіон – Білорусь

23:59 07 грудень Київ, Україна

4 листопада Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали декрет про реалізацію договору про створення союзної держави та затвердили 28 союзних програм. Насправді це означає практичну передачу прав володіння Республікою Білорусь під контроль Кремля.

Сама назва - "союзна держава" - передбачає створення єдиної країни. У назві не зазначена множина, що було б логічно, якби президенти домовилися про тіснішу співпрацю за прикладом Європейського Союзу. Навпаки, з 2000 року ініціатива про інтеграцію виходила виключно від Росії, при цьому Білорусь зі своїм незмінним лідером весь час знаходила причини відмовитися від російської пропозиції. Більше того, сам Лукашенко ще у 2020 році стверджував, що інтеграції з Росією бути не може, оскільки це призведе до втрати незалежності Білорусії.

Тепер Олександр Григорович змінив свою думку і готовий “віддати” країну у розпорядження Кремля. Безперечно, 2021 рік вніс свої корективи на зовнішньополітичні зв'язки Лукашенка, які тепер можливі лише з Росією та її союзниками.

Серед 28 союзних програм передбачено інтеграцію валютних систем двох країн, створення загального платіжного простору та на нових принципах оподаткування, схвалено концепцію міграційної політики союзної держави та прийнято оновлену військову доктрину. Ймовірно, це лише початок, проте вже зрозуміло, що основні сектори управління держави перейдуть під контроль Росії.

Окрім іншого, Лукашенко ще запропонував створити спільний медіахолдинг. Логічно, адже пропаганда двох країн є невіддільною частиною зомбування електорату, а спільний телеканал, припустимо, " Білоросійський " або "Перший об'єднаний" дозволив би розповідати про "нескінченну користь об'єднання двох країн".

Навряд чи в когось може виникнути питання, чому саме Росія поглине Білорусь, а не навпаки. Адже Путін є головним кредитором Лукашенка, великі компанії, у тому числі державні, перебувають під контролем російських акціонерів, та й за ступенем впливу Путін перебуває набагато вище за Лукашенка. Про рівність двох країн після інтеграції також не може бути мови все з тих самих причин.

Втім, процес інтеграції було визначено вже давно. Російські пропагандисти останніми роками відкрито дорікали бацькові в божевіллі, натякаючи на його відмову від приєднання. Та й "держборг" Білорусії, який, ймовірно, особисто належить Олександру Григоровичу - зашкалює. Путін давно “придбав” РБ, навіть з урахуванням інфляції. Тому найближчими роками можна буде спостерігати історичну подію щодо купівлі/продажу цілої держави.