Росія готується до ескалації конфлікту в Україні

18:17 31 березень Київ, Україна

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів про ситуацію на кордоні з Російською Федерацією. Стало відомо, що Кремль стягує війська до кордону з Україною. Це регулярні діючі збройні сили РФ, які створюють загрозу безпеці та цілісності України. Військові групування розташовані в Брянській, Ростовській, Воронезькій областях, а також на тимчасово окупованій території Криму.

"Станом на 30 березня цього року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим знаходиться 28 батальйонних тактичних груп противника", - повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

За словами Хомчака, Росія стягує додаткові військові сили. Пояснення цьому - військові навчання «Захід 2021». Українське командування очікує прибуття додаткових 25 батальйонів, які долучаться вже до наявних сил на кордоні.

Те ж стосується і окупованого Криму. Там вже були помічені переміщення військ через керченський міст. За час анексії Росія збільшила військову присутність на півострові до 32,7 тисячі військових.

За даними ЗСУ, в Донецькій і Луганській областях, підконтрольних Кремлю, розташовано 14 бойових бригад, полків і підрозділів, які діють за підтримки регулярних військ Росії. Всього налічується 28 тисяч осіб.

У зв'язку з посиленням присутності російських військ, у Верховній Раді було висунуто пропозицію про мобілізацію військових запасу без оголошення мобілізації. За словами експертів, Зеленський незабаром повинен підписати указ.