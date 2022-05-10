Росія готує 5 судових позовів проти України

18:02 06 серпня Київ, Україна

Вкотре Росія замість пошуку рішення водної кризи в окупованому Криму, прийняла рішення продовжити звинувачувати Україну в нестачі води на півострові. Адміністрація півострова, наслідуючи приклад колег з Кремля, підготувала в цілому 5 позовів до суду.

Як раніше повідомляв Володимир Константинов, голова російського парламенту Криму, перед тим, як звертатися в міжнародні інстанції, позови проти України будуть спрямовані в російські суди.

Це зараз і буде відбуватися. Підконтрольний Кремлю уряд Криму вже звернувся в ФСБ і російський Слідчий комітет з проханням порушити кримінальну справу проти 12 українців, звинувативши їх в блокаді півострова, в тому числі і водній.

Юхим Фікс, перший віцеспікер кримського парламенту, заявив, що він з колегами готує позови безпосередньо проти всієї країни. "В судові органи будемо подавати (позови) у міру готовності. Спочатку по водній блокаді. Цифру вже назвали, це близько 1,4 трлн рублів", - сказав Фікс. Під судовими органами він має на увазі російські "суди".

Росія створює так багато шуму навколо водної кризи і так мало робить в реальності. Всі і так розуміють, що далі російських судів ці позови не підуть з однієї простої причини - Крим анексований і про легітимність таких процесів не може бути й мови. Однак в переддень вересневих виборів такий фарс необхідний.

Хай там що, до того ж до нестачі води почали з'являтися інфекційні захворювання. Як, наприклад, в Феодосії ротавірусна інфекція.

Зі свого боку, Україна розробила «Кримську платформу», яка повинна допомогти в деокупації Автономної Республіки. До неї вже приєдналося 32 країни, а перший саміт повинен відбутися 23 серпня 2021 року.

На відміну від російських позовів платформа визнана в міжнародному співтоваристві і в ході її дії будуть застосовуватися реальні санкції і обмеження, в тому числі і секторальні. Ймовірно, за наклеп у вигляді пропаганди з подачею позовів Кремля в ЄСПЛ, а також звинувачень України в блокаді півострова їхніми підопічними в Криму, в ході проведення «Кримської платформи» можуть бути розроблені і введені окремі обмеження щодо осіб, які придумали цю безглуздість.