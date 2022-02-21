Росія формує список недружніх країн

21:16 25 травень Київ, Україна

13 травня Росія офіційно оголосила «небажаними країнами» Чехію і США.

"Список недружніх країн" виник після виступу Путіна на Федеральних зборах. За його словами, "Табакі і Шерхани" занадто багато почали собі дозволяти, і президент РФ вирішив показати всю "потужність" і непохитність Росії, створивши якийсь список, в який повинні були увійти, щонайменше, 10 країн. А за бажанням деяких російських громадських діячів, в список повинні потрапити всі країни, хто офіційно протестує проти будівництва проєкту «Північний потік-2», тих, хто голосує проти російських резолюцій і не визнає анексію Криму. Також, за словами тих же "діячів", в список небажаних країн необхідно внести всіх членів НАТО і майже всі країни ЄС.

Незважаючи на такі гучні заяви, Путін офіційно підписав документ, що підтверджує статус небажаних країн для РФ, в якому вказані лише США і Чехія.

Проте статус «небажаної країни» повинен говорити про неможливість володаря цього "титулу" наймати російських співробітників в свої дипломатичні представництва в Росії. Однак і в цьому моменті Путін вирішив "не стримати" своє слово. Якщо США все ж не мають права наймати співробітників, то Чехія може це робити, нехай і в обмеженій кількості, а саме, не більше 19 осіб.

Природно, що США не могли промовчати і ще 30 квітня пообіцяли ввести заборону на видачу туристичних та ділових віз для росіян, починаючи з 12 травня.

А вже 14 травня стало відомо, що Росія вирішила призупинити заборону на наймання іноземних громадян в посольства Чехії та США в Москві. На який саме термін діє припинення невідомо. Але рішення, на перший погляд, виглядає, м'яко кажучи, дивно.

Найбільше дивує політика Путіна щодо інших країн. Якщо ситуація з американцями більш-менш зрозуміла - одвічна боротьба ідеологій двох протиборчих таборів, то ось обмежень з Чехією можна було б уникнути, адже вони шкодять в першу чергу Росії. Здійснивши акт терору, використовуючи таємних агентів ГРУ, Москва "образилася", на те, що Чехія не промовчала, дізнавшись про винуватців, звинуватила Росію в події і вислала кілька російських дипломатів зі своєї країни. За це одну з більш-менш лояльних до Кремля країн Європи Путін вирішив нагородити статусом «недружньої країни», тим самим погіршивши відносини з ще однією державою, замість того, щоб їх хоч якось реанімувати.