Росія фактично визнала, що почала програвати війну: думка експертів

20 липня глава мзс рф заявив, що "у росії з'явилися нові цілі в Україні", і тепер вона планує "крім Донецької та Луганської областей, захопити Херсонську, Харківську та Запорізьку області". Основними причинами таких “погроз” лавров назвав передачу західного озброєння Україні. «Таким чином, росія фактично визнала, що почала програвати війну», - заявили аналітики.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив в інтерв'ю, що президент Володимир Зеленський наказав “звільнити окуповані територій на півдні України”. Одним із потенційних районів, де ЗСУ можуть розпочати повномасштабний контрнаступ, є Херсонська область. Певного прогресу вже досягнуто, наприклад, звільнення кількох сіл поблизу міста Херсон та руйнування Антонівського мосту 26 липня.

Незважаючи на офіційні заяви російської сторони про “успішну протидію ППО”, комплекси “HIMARS” успішно вразили кілька ділянок мосту, зробивши його непрохідним для важкої військової техніки. Перед цим, 23 червня, ЗСУ знищили ще один міст у Херсонській області - Даріївський, що значно ускладнювало перекидання російських військових сил у регіон. Руйнування мосту зробило російські сили набагато більш залежними від вузького моста біля Нової Каховки.

15 липня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що до країни прибула перша РСЗВ «М270». За словами Резнікова, "M270" "можуть скласти хорошу компанію "HIMARS"". Олександр Мотузяник, речник Міноборони України, додав, що ЗСУ за кілька тижнів за допомогою «HIMARS» “знищили понад 30 російських об'єктів тилового забезпечення”. При цьому він підкреслив, що, незважаючи на нещодавні успішні атаки, ЗСУ, як і раніше, потребують більшої кількості західних РСЗВ. Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії, висловив аналогічну думку у Твіттері: “Щоб зупинити війну, потрібно більше “HIMARS” та інших сучасних систем озброєння”.

Системи «HIMARS» змінили правила гри завдяки своїй високій точності, дальності, мобільності та швидкості перезарядки. Знищуючи ключові командні пункти, об'єкти тилового забезпечення та ППО, ракетний комплекс практично повністю захищений від засобів протидії. Це робить їх першочерговою метою для російських сил. Таким чином, 18 липня міністр оборони рф шойгу наказав зосередитись на знищенні «HIMARS» в Україні. Пізніше кремль навіть заявив, що "чотири "HIMARS" вже знищені". Ці твердження були спростовані генералом Марком Міллі, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. Міллі заперечив, що насправді на момент виступу росія ще не знищила жодного американського РСЗВ, яке нині перебуває в Україні. Тим часом, за даними української розвідки, в Україну було перекинуто групи російського спецзагону, які зосередили свою увагу саме на полюванні на «HIMARS».

Проте, за словами Джастіна Крампа, військового експерта та голови стратегічної консалтингової фірми «Sibylline», незважаючи на успішне застосування «HIMARS», вони не є “чарівною пігулкою”, яка сама по собі переламає перебіг війни. Цю думку поділяє Микола Бєлесков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України. 28 липня Бєлєсков написав, що боєприпасів для «HIMARS», які наразі використовуються ЗСУ (дальність стрільби до 85 км) недостатньо для ураження всіх російських військових об'єктів, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях. Для цього необхідні «ATACMS» (армійські тактичні ракетні комплекси) для звільнення південного регіону. На його думку, відправлення «ATACMS» в Україну не пов'язана з ризиком ескалації з боку кремля, про що вже свідчить використання ЗСУ власних балістичних ракет малої дальності «Точка-У» із дальністю польоту 120 км.

Крім того, панування у повітрі залишається критичною проблемою. Почавши контрнаступ, Україні спочатку потрібно знищити якнайбільше російських систем ППО. З іншого боку, Києву необхідно захищати свої сили від можливих ударів російської авіації. Для цього потрібна потужна та багаторівнева система протиповітряної оборони. За словами Зеленського, українські представники "ні на день не припиняли роботу, щоб отримати ефективну систему ППО". Києву потрібні передові системи протиповітряної оборони, такі як IRIS-T, які Німеччина обіцяє надати до кінця 2022 року. Перші зенітні самохідно-артилерійські установки «Gepard» нещодавно прибули до України, що також має надати перевагу українській армії. Правду кажучи, протиповітряна оборона має вирішальне значення не тільки для майбутніх контрнаступів, але і для захисту цивільного населення, оскільки 70% російських авіаударів припадає на цивільні об'єкти.

У кремлі розуміють, що російська армія не зможе впоратися з ЗСУ, які отримають усе, що їм необхідно, тому посилили інформаційну кампанію, спрямовану на підрив постачання західного озброєння.

«Як завжди, агресор діє у стилі терористів, симулюючи загрози ескалації. У цій дезінформаційній діяльності беруть участь кілька політиків, “експертів”, представників ЗМІ та організацій із різних регіонів. Вони спеціально просувають публікації та “аналітичні матеріали”, в яких стверджується, що “постачання озброєння Україні становитиме серйозну небезпеку для всієї Європи”.

Справді, успіх майбутніх українських контрнаступів багато в чому залежить не лише від професіоналізму українських солдатів та швидкості постачання нової зброї, а й від здатності українських дипломатів докладніше пояснити західним лідерам важливість нової та постійної військової підтримки. Проте лише мала частина західного озброєння змінила правила війни і чим більше його ставатиме в Україні, тим швидше настане переломний момент у війні на користь Києва», - заявили експерти.