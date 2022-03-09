Росія здогадується про реальний стан справ в Україні

10:17 09 березень Київ, Україна

У Росії активно поширюється інформація про те, що війна проти України стала провальною. Окрім звичайних росіян, які вже зараз зазнають труднощів через масштабні санкції, вище керівництво Кремля це також почало розуміти, про що свідчить паніка рашистських пропагандистів.

Одним із головних “рупорів” рашистів є Володимир Соловйов. У своїй програмі він поспілкувався із політичним діячем країни-агресора Яковом Кедмі. Частина їхньої розмови була вирізана для фінальної версії передачі, проте в мережі все ж таки з'явилися кадри, де вони буквально зазнають шоку від того, що відбувається, а Соловйов не знаходить слів, щоб прокоментувати ситуацію.

Кедмі зазначив, що за два тижні війни рашисти не зайняли жодного міста. В Україні в жодному населеному пункті не змінилася влада. Цього не сталося навіть у тих містах, які окупанти залишили за спиною. Він також зазначає, що у місцях, де побували рашисти, не лише не ослабла позиція української влади та населення, а й навпаки, місцеві жителі згуртувалися ще сильніше. Люди виходять на мітинги, влаштовують партизанські нальоти і всіляко відкидають “русский мир”.

Очевидно, що в словах Кедмі чується закид до керівництва Кремля, коли він каже: “Навіщо треба було розв'язувати цю військову операцію, якщо ми не були до неї готові? Якщо ми не були готові захоплювати міста”.

Інший російський військовий експерт зазначив, що штурм будь-яких міст України, а також міст будь-якої іншої країни – неможливий. Справа в тому, що згідно з військовою доктриною агресора, було створено армію, з метою оборони південних кордонів РФ від терористів. Ключовим є те, що військові сили створювалися та тренувалися виключно для оборони, а не наступу. А якщо врахувати, що для штурму міст необхідні сили в 10-15 разів більші за чисельність сили оборони, то атака на місто рівносильна самогубству. Виходить, що всі їхні дії, вся війна під брехливими гаслами – це тероризм та геноцид стосовно українського народу.

Очевидно, розрахунок Кремля був на те, що в разі атаки рашистів, українці вітатимуть їх як “визволителів”. Це наводить на думку, що: а) "бункерний" був дезінформований своїми ж кадрами, які тривалий час готували ґрунт для вторгнення; б) статус "визволителя" присвоєний собі.

Український національний опір окупантам, який виник у кожному місті, не дозволив би захопити Україну, навіть за відсутності професійної армії та інших силових структур, що стоять на захисті держави. Найголовнішою перешкодою на шляху вторгнення стало саме небажання українців приймати "русский мир". Мабуть, до рашистів тільки зараз, через два тижні, почало доходити, що війна для них програна і тепер вони шукають шлях, як вийти з ситуації, що склалася, не втративши обличчя. На жаль, те, що таке завдання також не реалізується, вони ще не зрозуміли, тому й надалі продовжують свій терор.