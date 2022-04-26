21:18 23 липня Київ, Україна

Відомо, що АРК (Автономна Республіка Крим) необхідна Путіну для доступу до Чорноморського флоту. Місцеві жителі, а також їхній добробут залишаються на другому, а то й на третьому місці. Те, як окупаційна адміністрація Криму справляється зі своїми обов'язками, показує, що незабаром півострів може перетворитися на непридатний для життя, але зручний для військових дій полігон.

Аварійний стан сімферопольського водопроводу говорить про незацікавленість призначеного Кремлем Аксьонова в направленні бюджетних коштів за призначенням. У той самий час глава Росії, який неодноразово наголошував на вирішенні водної проблеми Криму і виділяв на її рішення великі дотації, не змінює, так званого, главу півострова. Це означає, що його цілком влаштовує такий стан справ, що в черговий раз доводить - Путіну потрібна одна велика військова база на півострові, а не "всеросійська здравниця" або "курорт".

"Намагання" окупаційного уряду Криму призвели до того, що населення бачить буру воду, яка тече з кранів у Сімферополі та деяких інших містах.

Логічним буде той факт, що така вода непридатна для пиття. Тим не менш, вона непридатна і для купання, прання, миття посуду і так далі. І справа тут зовсім не в кольорі. В якийсь момент, через приблизно рік після виявлення в Севастополі кишкової палички, місцева, так звана, влада, вирішила попереджати людей про небезпечні патогени та хімікати, що знаходяться у воді. "Є немислима кількість отруйних речовин, невідчутних на смак, що не мають запаху. І коли починається їхня дія в організмі, робити вже щось пізно" - заявив хімік, так званого, «Кримського Федерального університету» Костянтин Работягов.

Така ситуація сталася не тільки через аварійний трубопровід в містах, і конкретно в Сімферополі, але й через пройдені зливи, які принесли з собою, а також змили з ґрунту небезпечні для життя мікроорганізми і хімікати. Тепер навіть відстояна, відфільтрована, а можливо і термічно оброблена вода небезпечна для здоров'я людей.

Якщо все ж прийняти за незаперечну істину, що для заповнення кримських водосховищ в Кремлі вирішили використовувати літак, який викликає дощ за допомогою спеціальних реагентів, то цілком можливо, що саме ці хімікати стали одними з основних забруднювачів кримських ґрунтових вод. Кримчани багато пережили, не раз відвойовуючи свою землю як у сил природи, так і у людей, проте якщо так піде і далі, то Путіну все ж вдасться перетворити півострів на полігон, придатний лише для військових дій і випробувань.