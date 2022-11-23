Росія кидає Крайню Північ: думка аналітиків

23:59 22 листопада Київ, Україна

Росія давно мріяла прокласти морський шлях через Північний Льодовитий океан. Через глобальне потепління з кожним роком північ рф ставала більш прийнятною для цілорічного судноплавства. Але розв'язана війна, а потім оголошена мобілізація запустили процес міграції росіян з Крайньої Півночі і тепер деякі експерти вважають, що навіть США та Китай можуть кинути виклик росії за контроль над Північним морським шляхом.



Кремль стурбований тим, що нині немає у своєму розпорядженні жодного з двох засобів, які раніше мав за часів СРСР для підтримки населення на Крайній Півночі. По-перше, у путіна немає тієї величезної кількості ув'язнених. По-друге, він не має тих грошей, які радянський уряд мав для субсидування робітників, що втримало і залучило б їх у регіон.

Російський уряд не опублікував вичерпних даних про масштаби втечі росіян з Арктики, але з'являється все більше свідчень того, що він є значним і майже напевно незворотним, принаймні у короткостроковій перспективі. Щороку населення міст на Крайній Півночі рф скорочується на 10%, а малі поселення взагалі залишаються покинутими сотнями. Молоді залишали ті краї і раніше, а після оголошеної мобілізації ця тенденція зміцнилася ще сильніше.



Однією з основних причин втечі росіян є крах економічної основи багатьох поселень в Арктиці. Інша пов'язана з цим, але, можливо, навіть важливіша причина полягає в тому, що останніми роками ці поселення стають все більш ізольованими. Путін так і не зміг пов'язати ці населені пункти з рештою країни автомобільними чи залізничними коліями. Більше того, щоб “заощадити гроші” відповідно до різних планів “оптимізації” путіна, було прийнято рішення закрити багато невеликих аеропортів у регіоні та скасувати план будівництва автомагістралей та залізниць, щоб з'єднати ці місця з рештою росії.



Відсутність транспортного сполучення зміцнила бажання росіян втекти з Крайньої Півночі, особливо в політично чутливих східних частинах російської Арктики, де Китай та США, як вважається, найактивніші. У результаті багато експертів почали стверджувати, що кремль, не зумівши зупинити втечу росіян і скорочення чисельності населення, “ставить під загрозу не тільки економічний розвиток країни, але навіть її суверенітет та територіальну цілісність”. До речі, минулого тижня вийшла стаття, в якій пропонувалося, щоб Вашингтон добивався повернення острова Врангеля у північній частині Чукотського моря, який зараз перебуває під контролем росії.

Але ще важливіше те, що чиновники та експерти на півночі все частіше втрачають впевненість у тому, що москва зробить все, щоб вирішити їхні проблеми, і тому вважають, що вони мають діяти поодинці. Мовляв, "у центру просто немає ні грошей, ні бажання розвивати необхідну для Арктики інфраструктуру", а населенню доводиться самим вирішувати які поселення залишити, а які зберегти.



Якщо російське населення в регіоні зникне, діяльність зовнішніх держав, таких як Китай та США, ймовірно, набуде все більшого значення, як в економічному, так і в політичному плані. У сукупності ці події майже напевно означатимуть, що чиновники та бізнес у регіоні все частіше звертатимуться за допомогою не тільки до себе, а й до Пекіна, Брюсселя або навіть Вашингтона, а не до федерального центру рф. Таким чином у цих держав буде більше можливостей надавати підтримку та нарощувати вплив на Крайній Півночі росії, тим самим створюючи прецедент руйнування рф зсередини.