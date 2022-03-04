Росія більше не може загрожувати Європі «Північним потоком-2»

20:10 04 березень Київ, Україна

Газопровід, побудований для доставки газу з Росії до Німеччини, як і раніше, перебуває в неробочому стані. Щоб його запустити, потрібна сертифікація європейської комісії. Його сертифікацію зупинено після вторгнення Росії на територію України.

Після того, як Росія оголосила про завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» на дні Балтійського моря, світова спільнота почала говорити про енергетичну монополію РФ у Європі.. Прокачування газу в обхід газової магістралі, що проходить територією України, давало можливість Росії шантажувати Європу для своїх зовнішньополітичних інтересів. Проте ейфорія від передчуття багатомільярдного постачання газу та лояльності ЄС розчинилася.

Таким чином, "Північний потік-2" служить додатковим важелем тиску на Росію.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив : “ Примітно, що газ трубопроводом поки не тече. Це означає, що він є важелем тиску Німеччини, США та їхніх союзників, а не Росії ” .

У той же час, можна спостерігати, як лобісти та деякі політики Німеччини підтримують запуск «Північного потоку-2», аргументуючи тим, що додаткові постачання газу до ФРН необхідні для переходу Європи на зелену енергетику. При цьому практично всі вони говорять про те, що потужності газопроводу через Україну також потрібні для майбутніх звершень.