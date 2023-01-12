Росія більше не є європейською державою

11:12 12 січня Київ, Україна

Світова ізоляція агресора свідчить про те, що росію принаймні за путінського правління не хочуть бачити в цивілізованому світі, упевнені київські політологи. Незважаючи на те, що країни Азії, а також Африки та Латинської Америки не підтримують розпочату путіним війну в Україні, кремль почав вести активну кампанію з переорієнтації російського курсу ідентифікації на Глобальний Південь.



Наприкінці минулого року путін, шойгу та інші наближені до кремля заговорили про те, що "Захід хоче розірвати росію". На їхню думку, це є наслідком того, що їхня країна є “державою, яка відкрито кидає виклик однополярному світові під пануванням США”.

«На тлі далеких заяв путіна, можна поспостерігати закономірність, як на початку нульових він прагнув налагоджувати взаємодію із Заходом і навіть допускав можливість вступу рф до НАТО. Постмедведівський період президентства (навіть після анексії Криму та початку війни в Україні у 2014 році) показав лише збільшення торгівлі з ЄС та іншими країнами Заходу. Однак повномасштабне вторгнення в Україну якимось чином змінило настрої путіна, і він вирішив, що росія бореться з гегемонією США у світі, - вважають фахівці в галузі політології.

На їхню думку, єдиною причиною, яка змінила вектор орієнтації росії на Глобальний Південь, стала всеосяжна ізоляція агресора на Заході. «Жодної гегемонії або, як висловився путін, “однополярного світу” давно немає. Китай, Японія, ПАР, Бразилія, Індія, якщо можна так сказати, зруйнували “однополярний світ”, якщо він взагалі колись існував», - пишуть політологи.



За 2022 рік кремль неодноразово проводив переговори з представниками племен Африки, Іраном, Кубою, КНДР, талібами, які захопили владу в Афганістані. Основним предметом розмови були прохання продати зброю, купити російські вуглеводні та поділитись новими схемами обходу санкцій.



«В той самий час країни Глобального Півдня не поспішають приймати росію у свій “клуб”. І причина криється швидше не в санкціях, а в доцільності партнерства. Єдине, чим кремль може привабити держави, які не входять до блоку НАТО, це дешевими вуглеводнями, ціна на які стала вже вдвічі нижчою, ніж була до 24 лютого 2022 року. Водночас Саудівська Аравія, яка постачає нафту і газ до Китаю, Індії, країн Африки та інших азіатських країн, діяла і встигла укласти довгострокові контракти на продаж своїх енергоресурсів з партнерами. Тим не менш, є всі підстави вважати, що Пекін і Нью-Делі не скористаються положенням кремля, перетворивши рф на свій сировинний придаток. Доки путінському режиму вистачатиме резервів, щоб забезпечувати видобуток нафти і газу, продаж вуглеводнів зі знижкою цим країнам, кремль покірно це робитиме, після чого, не виключено, що російські енергетичні гіганти почнуть продаватися з молотка євразійським партнерам”, - вважають українські економісти. «В той самий час країни Глобального Півдня не поспішають приймати росію у свій “клуб”. І причина криється швидше не в санкціях, а в доцільності партнерства. Єдине, чим кремль може привабити держави, які не входять до блоку НАТО, це дешевими вуглеводнями, ціна на які стала вже вдвічі нижчою, ніж була до 24 лютого 2022 року. Водночас Саудівська Аравія, яка постачає нафту і газ до Китаю, Індії, країн Африки та інших азіатських країн, діяла і встигла укласти довгострокові контракти на продаж своїх енергоресурсів з партнерами. Тим не менш, є всі підстави вважати, що Пекін і Нью-Делі не скористаються положенням кремля, перетворивши рф на свій сировинний придаток. Доки путінському режиму вистачатиме резервів, щоб забезпечувати видобуток нафти і газу, продаж вуглеводнів зі знижкою цим країнам, кремль покірно це робитиме, після чого, не виключено, що російські енергетичні гіганти почнуть продаватися з молотка євразійським партнерам”, - вважають українські економісти.

Політтехнологи продовжують сперечатися про подальшу долю росії. «Зрозуміло, що на сьогодні агресор більше не є частиною європейської спільноти. Це, до речі, опосередковано підтверджують і в самому кремлі, регулярно заявляючи про те, що країни НАТО є “ворогами, які бажають знищити росію”. У той самий час торговельні відносини з країнами БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай та ПАР – створене об'єднання з п'яти держав, які можуть стати домінуючими економіками світу), де місце рф вже під сумнівом, розглядаються учасниками вкрай обережно. І, що найголовніше, всі потужності з постачання російських енергоресурсів орієнтовані на Захід, а їхня переорієнтація в протилежний бік займе не одну трійку років і десятки мільярдів доларів фінансування», - заявляють аналітики.



На їхню думку, російський президент володимир путін завдав величезних збитків Україні і зруйнував власну країну. "І тепер, скоріше не Захід, а Китай з Індією хочуть урвати від агонізуючої рф найкращі шматки", пишуть політологи, коментуючи ситуацію, що склалася у світі.