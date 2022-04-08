Росія бере під контроль Інтернет

17:13 11 липня Київ, Україна

Росія не залишає спроб взяти під контроль інтернет-простір на території країни.

Перед парламентськими виборами в Думі прийняли закон, який дозволяє "видаляти інформацію на сайті, яка порочить ім'я і честь, а також є неправдивою щодо того, про кого ця стаття написана" . Дії виконуються після звернення в прокуратуру, за необхідних доказів.

Далі запит передається в Роскомнагляд, який вже видаляє "неправомірний" контент або ж блокує цілий сайт. На всю процедуру виділяється до 15 днів: 10 днів для розгляду прокуратури, 5 днів для роботи Роскомнагляду.

Також примітно й те, що з ланцюжка "правової системи" прибрали суд. Тобто в прокуратурі вирішуватимуть, чи доведена вина, чи ні, вистачає наданих доказів чи ні.



Настільки швидка розробка і прийняття закону, спрощена схема розгляду і виконання покарання говорить про надзвичайну зацікавленість влади. Оскільки несистемна опозиція не допускається до виборів, то теоретично, Єдиній Росії ніхто не зможе скласти конкуренцію. Проте популярність правлячої партії падає і цьому сприяє безліч розслідувань незалежних ЗМІ в Інтернеті.



Без суду, процедура спрощується і прискорюється. Видалення "неправильної" інформації може відбуватися за лічені години, а то й хвилини, що не дозволить ознайомитися з викривальним матеріалом і перешкодити роботі пропагандистів в переддень виборів.

У Росії знайдено спосіб, як "легально" перемогти інакомислення в Інтернеті.