«Росія - загроза номер один»: думка Великобританії

23:51 19 березень Київ, Україна

Великобританія вже не є членом ЄС, однак також схильна підтримувати думку, що Росія є країною-агресором.

Як повідомляє британське видання "The Times", аналізуючи новий політичний курс Лондона, Росія вважається "ворожою державою" і "загрозою номер один". У документі, який повинен представити Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії, сказано, що Росія порушує територіальні води і повітряний простір англійців, а також здійснює "вбивство дисидентів на британській землі".

Закрите джерело в британському уряді повідомило, що у них є й інший противник - Китай. Однак якщо Китай є більше конкурентом в економічному та інтелектуальному плані, то Росія діє на фізичному рівні. Як приклад джерело назвало інцидент в Солсбері, де була отруєна сім'я Скрипалів.

Такої ж думки дотримується одне з джерел "The Times". "Росія - ворожа держава, Китай - глобальний виклик", - повідомив в розмові з журналістами співрозмовник.

Великобританія також акцентує увагу на дедалі частіших кібератаках з боку Росії. В Англії запевняють, що зможуть протистояти їм, а в разі необхідності першими завдадуть удар по Кремлю.



Також Сполучене Королівство розглядає подальше введення нових санкцій проти Росії. Про це повідомила заступниця глави МЗС Великобританії у справах Америки і Європи Венді Мортон.

Заступниця голови МЗС підкреслила, що Англія постійно думає про нові санкції проти Кремля, проте повідомляти, які саме санкції будуть введені - недоцільно, адже оприлюднення переліку санкцій до їхнього використання може зменшити їхній ефект.

«Ми заморозимо російські державні активи всюди, де у нас будуть докази того, що вони можуть бути використані для створення загрози життю або майну громадян або резидентів Великобританії», - заявила Мортон.

Політик також підкреслює, що Англія стурбована проєктом Північний потік - 2, його впливом на енергетичну безпеку Європи і України, зокрема. Однак вона стверджує, що будівництво трубопроводу - це турбота Німеччини, адже саме в ФРН буде виведений інший кінець газової магістралі.

Покинувши місце в ЄС, Великобританія залишається все ж європейською країною і розуміє, що заходи, прийняті Європою і США для врегулювання кремлівської агресії, недостатні, і намагається допомогти зі свого боку в міру можливостей.