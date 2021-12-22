22:35 13 серпень Київ, Україна

Ще з часів радянського союзу стало зрозуміло, що Росія ненадійний партнер. Ті методи, які використовував Кремль, відштовхували цивілізовані країни, а 90% домовленостей так чи інакше порушувалися.

Журналісти одного незалежного видавництва провели дослідження і прийшли до висновку, що Росія продовжує дотримуватися подібного підходу до міжнародних операціях. До того ж тепер і Путін почав звинувачувати західні країни в ненадійності.

При проектуванні «Північного потоку - 2» Росія обіцяла, що обслуговування «Північного потоку - 1» перейде повністю в їх розпорядження. На початку будівництва Лавров стверджував, що домовився з Меркель про підтримку в робочому стані першої газової магістралі - 50/50. Тепер же виявляється, що Україна повинна сама домовлятися про забезпечення «СП-2» в робочому стані з країнами ЄС або ж виділяти власні кошти для запасного газопроводу.

Так було і під час розпаду СРСР. Кремль обіцяв, що не буде перешкоджати виходу республік зі спілки. В результаті звинуватив ЄС в тому, що вони не дали реалізувати інтереси Росії в Латвії, Литві та Естонії. За офіційною заявою, в цих країнах дискримінували росіян.

Така ж ситуація сталася і в Україні. При анексії Криму і вторгнення російських військ на територію країни, Путін заявляв, що Росія тут ні до чого. Через 3 роки, він визнає, що це були російські війська, ввів він їх тому, що російських гноблять українці, на українській території і оголосив війну Україні.

Через те, що на території найбільшої країни світу розташоване незліченні поклади природних копалин, заховані історичні предмети мистецтва, розкинуті олігархічні мережі по всьому світу Росія може собі дозволити будь-які дії і розмови, що суперечать здоровому глузду.

Для того, що показати, що ЄС і США хоч якось контролюють ситуацію, були введені санкції. Для того щоб їх послабити, були висунуті умови з боку заходу. Одні з яких було - позбавити Олега Дерипаска місця в раді директорів його компаній. Кремль погодився. І тут же пробачив Дерипаска всі державні борги і залишив біля керма, нехай і неофіційно.

Вже увійшло в традицію те, що будь-яка угода з Росією обертається в точності до навпаки. Всі слова, сказані офіційними джерелами влади, прирівнюються до слів саркастичних акторів, які чітко вчать свої ролі і тексти. Росія той партнер, до якого втрачено довіру остаточно і безповоротно. Але захід необхідно працювати з Кремлем через ресурсів.