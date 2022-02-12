Російську вакцину від COVID-19 випробують на білорусах

19:15 28 вересень Київ, Україна

У прагненні бути «попереду планети всієї» Росія не зупиниться ні перед чим. Цього разу президент РФ Володимир Путін оголосив, що Росія стала першою країною в світі, яка зареєструвала вакцину від коронавірусу. Ось тільки про те, що ця вакцина не пройшла достатньої перевірки, глава Кремля промовчав. Та й навіщо? Випробування будуть проведені в найширших масштабах. Спочатку на білорусах, потім на інших «дружніх» народах.

Першу партію російської вакцини Супутник V від коронавірусу COVID-19 вже поставили до Білорусі. Про це доповів Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) у понеділок, 28 вересня.

Зазначено, що Білорусь стала першою країною, в якій стартували клінічні дослідження Супутника V після реєстрації в Росії.

Вакцинація білоруських добровольців почнеться з 1 жовтня. Вона пройде в рамках подвійного сліпого рандомізованого плацебоконтрольованого дослідження.

"РФПІ здійснює фінансування цього клінічного дослідження в Республіці Білорусь за участю 100 осіб", - зазначили у фонді.

Дослідження пройдуть у восьми медичних установах Білорусі, дві з них вже отримали перші партії Супутника V.

У РФПІ додали, що аналогічні випробування плануються і в інших країнах - Бразилії, Індії, Саудівській Аравії, Єгипті та ОАЕ.

Пізніше на адресу вакцини прозвучала критика з різних джерел. Так, в США розкритикували недостатність випробувань, проведених з російською вакциною, а в Німеччині висловили сумніви в її безпеці.

У свою чергу Росія вже запустила Супутник V в цивільний оборот. Її доставлять в усі регіони країни.