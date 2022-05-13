Російсько-турецькі відносини в нагірнокарабаській кризі

09:29 13 грудня Київ, Україна



Путіну вдалося закликати обидві сторони припинити вогонь і підписати угоду про укладення мирного договору і передачу частини територій Азербайджану. З давніх-давен Росія і Туреччина є то суперниками, то економічними партнерами. Тепер ситуація знову змушує обидві країни точити ножі одна проти одної. У кризі невизнаної Республіки Карабах країни зайняли різні боки. Туреччина підтримала Азербайджан , а Росія, у зв'язку з договірними зобов'язаннями, Вірменію.Путіну вдалося закликати обидві сторони припинити вогонь і підписати угоду про укладення мирного договору і передачу частини територій Азербайджану.

За підписаною угодою про взаємну безпеку, Росія зобов'язана надавати допомогу при іноземному вторгненні на територію Вірменії. Однак Путін зазначив, що це стосується лише території Вірменії, Нагірний Карабах є невизнаною республікою і офіційно не входить до складу країни. Саме тому Росія не взяла активну участь у військових діях. Більш того, 9 листопада військовими силами Азербайджану був збитий російський вертоліт, що могло спричинити повну мобілізацію військ Росії і оголошення війни Азербайджану. Але Путін не став цього робити, хоча раніше починав війни і з куди менших причин, ніж збитий військовий вертоліт на території дружньої держави. На наступний день після того, що сталося, президент РФ зв'язався з Ердоганом. Суть розмови полягала в тому, щоб докласти всіх зусиль для припинення вогню як можна швидше. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Спочатку Вірменія прагнула до інтеграції з Європою. Однак в 2018 році, завдяки державному перевороту, до влади прийшов проросійських Нікол Пашинян - прем'єр-міністр Вірменії. Після приходу до влади на хвилі революції, він кожен день втрачав довіру народу. Останньою краплею стало підписання мирного договору з Азербайджаном і передача частини територій Нагірного Карабаху без відома президента, членів парламенту і народу Вірменії. Люди були обурені його діями і буквально не розуміли, за що боролися, в той час, як Пашинян виконував волю свого справжнього господаря. Таким чином, народ відвернувся від лідера оксамитової революції і повернувся на шлях до інтеграції в Європу.

На підтримку Азербайджану Туреччина відправила значну частину своїх сил. Втручання Ердогана тягне за собою загрозу ключовим інтересам Росії в регіоні, а саме прибуттю сирійських найманців для підтримки азербайджанців. Начальник зовнішньої розвідки Сергій Наришнік підкреслює, що Азербайджан може стати форпостом для подальшого проникнення найманців в Росію. Варто відзначити, що Туреччина і Росія вже знаходяться на кордонах двох різних барикад у війні "чужими руками", в Сирії та Лівії.

По всій видимості, подальші відносини між двома країнами будуть лише посилюватися. Путін значною мірою "розтягнув" руку Кремля, що не може не позначитися на сучасній якості його зовнішньої політики. Йому слід було б зміцнити свої позиції на ближньому зарубіжжі, адже, як стверджує військовий експерт Павло Фельгенгауер, спроби Путіна показати його перевагу перед світом на пострадянському просторі, завдяки вирішенню кризи в Нагірному Карабаху, зазнали невдачі. Росія більше не наддержава СРСР, і чим раніше Путін це зрозуміє, тим краще для нього.