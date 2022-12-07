Російський телеканал заблокували за рішенням латвійської влади

Латвійська влада заявила про рішення заблокувати російський телеканал «Дождь» через неодноразові порушення, що загрожують національній безпеці країни, незважаючи на те, що команда проєкту веде опозиційну діяльність у росії.

"Росіяни залишаються росіянами до кінця", - прокоментували дії Литви анонімні експерти.

«Дождь» розпочав мовлення у 2008 році. У 2014 році телеканал прибрали багато операторів супутникових та кабельних операторів у росії. Його діяльність вважалася опозиційною і в 2021 році «Дождь» набув статусу «іноагенту». Після початку вторгнення до України журналісти видання перебралися до Латвії. Звідти команда продовжила свою інформаційну кампанію, спрямовану на повалення путіна та його оточення.

«Чи можна вважати журналістів цього видання російськими опозиціонерами? Безумовно, відповідь буде позитивною. Водночас використання у своїх ефірах карти рф із зображенням анексованого Криму, вживання слова “наша” щодо армії агресора, заява про те, що «Дождь» забезпечує російських мобілізованих необхідними речами і закликає інших робити те саме, показує, що опозиційні сили здебільшого мають таку ж імперську свідомість. Так, команда ЗМІ виступає проти війни. Однак, як і багато інших, так званих, ліберальних опозиціонерів росії, вони використовують війну в Україні, людоїдські закони кремля, інформацію про корупцію путіна та його оточення лише для досягнення власних цілей – усунути нинішнього диктатора та зайняти його місце», - пишуть експерти в галузі політтехнологій.

Олексій Навальний – головний опонент путіна, який відбуває термін у в'язниці за його політичну позицію – ніколи не визнавав Крим українським та засуджував вторгнення рф лише тому, що це нашкодить росії.

В одному зі своїх інтерв'ю політику поставили питання – чи поверне він півострів Україні, у разі перемоги на президентських виборах. "Крим це що, бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?" – відповів Навальний. Тобто він чудово розумів, що росіяни не віддадуть за нього свої голоси, якщо він відповість, що “Крим – це окупована росією територія, яку необхідно повернути якнайшвидше”.

«Позиція Навального, «Дождя» та інших «ліберальних патріотів» говорить про те, що так звані опозиціонери борються за владу в кремлі, але не зі зміною путінської зовнішньополітичної стратегії із захоплення всього світу. Очевидно, їм важливо отримати доступ до бюджетної годівниці, після чого путінізм продовжить своє існування, але вже без путіна і під маскою “імперської ліберальної демократії”. Не факт, що саме так і буде, однак у минулому так було завжди”, - вважають українські аналітики.

На підтвердження своїх слів вони наводять той факт, що навіть путін прийшов до влади з розмовами про демократію та бажанням “налагодити відносини із Заходом”.

«Навіть путін допускав можливість вступу до НАТО. Російських опозиціонерів, крайньою мірою, як вони стверджують, “хвилюють долі росіян”, але не добросусідські відносини. Певною мірою, господар кремля також “турбується” про свій народ. Також і опозиціонерів "хвилюють" росіяни, очевидно, хвилюють настільки, що, наприклад, "Дождю" абсолютно не важливо, що їхня допомога "нещасним мобілізованим" сприяє прямій підтримці армії агресора. Після повалення путіна, “ліберальний табір” матиме факти з надання допомоги військовим, з готовим посилом – “ось бачите, ми, ліберали, хороші, ми вам допомагали на відміну від чинної влади”. Тобто їм важливо заробити політичні очки на майбутнє, показавши свою турботу про населення, але війна в Україні для них - лише піар-кампанія, спрямована проти путінської влади», - заявляють українські політтехнологи.