Російський ринок нерухомості незабаром може вибухнути

Мабуть, усі пам'ятають світову фінансову кризу 2008 року, відлуння якої досі відчувають великі корпорації. Тоді в США банки "надули" велику "бульбашку", видаючи кредити кому потрапило під заставу нерухомості. Як підсумок – люди перестали виплачувати іпотеки, адже багато хто просто не мав для цього навіть початкової можливості.. Приблизно така ж ситуація зараз відбувається в Росії і це, на думку економістів, є найбільшою загрозою для економіки агресора, з якою не знають, що робити.

Всім відома фінансова криза 2008 року, яка почалася в США і прокотилася по всій планеті. Проблема таких масштабних наслідків полягала у банках-кредиторах. Вони видавали іпотеки всім громадянам, незалежно від кредитної історії, під заставу нерухомості. У США, як ніде, була впевненість у тому, що ринок нерухомості непохитний і продаж будинків – американської мрії – завжди буде актуальним. У результаті робітники, чиї зарплати не могли дозволити сплатити навіть перший внесок за позиковими коштами, дали поштовх на невиплату за кредитами. Дрібні банки кредитувалися великими, які, своєю чергою, забезпечували європейські та деякі азіатські банки.

Бездумна роздача іпотек як снігова куля призвела до світової фінансової кризи. Те, що сталося, докладніше описується у фільмі «Гра зниження». Приклад, коли віра у нерухомість призвела до обвалу та застою економіки на 20 років, це Японію 90-х. Там також були впевнені, що нерухомості ніколи не подешевшає і завжди буде актуальною, адже Японія це гористий острів, де і так мало місця.. Проте з'ясувалося, що люди не готові до подорожчання цін на квартири та будинки. У результаті забудовники не змогли розпродати свої проекти. Компанія одна за одною оголошували себе банкрутами, а банки, як і у випадку США, не змогли поглинути всю нерухомість, яку раніше не змогли викупити люди.. Що ж до Росії, то нерухомість, як і в двох вищезгаданих країнах, завжди була однією з найактуальніших сфер діяльності великого бізнесу всередині країни. Більше того, ні про яку кризу ніхто й подумати не міг до того, як Путін вирішив розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Однак тепер, всі не просто бояться, що станеться колапс, всі впевнені, що це станеться і бояться наслідків, які будуть після і намагаються розробити план дій, на період, коли міхура вже лусне. Для розуміння, зараз понад 70% усіх площ у новобудовах Росії залишається нерозпроданими. Вторинний ринок на деякий час дав надію економістам агресора, що кризи, можливо, вдасться пройти, оскільки перед підвищенням ключової ставки ЦБ РФ з 8,5 до 12 відсотків, росіяни вирішили терміново взяти іпотеки, на той момент, за вигіднішими умовами . Однак тепер ринок вторинного житла також поступово згасає.

Через дефіцит у російському бюджеті в ЦБ почали говорити про можливе нове позачергове підвищення ключової ставки.. Природно, що така перспектива, на тлі девальвації рубля, налякає будь-кого, хто зважиться брати іпотеку. Винятком можуть стати лише працівники ВПК, які переживають небувале зростання через війну, а також сім'ї загиблих окупантів, яким вдасться отримати виплати за загибель бойовиків.

Однак ця частина населення настільки мала, порівняно з масштабами катастрофи, що насувається, що просто не дасть жодних значущих змін для російської економіки. Черговий цвях на ринок нерухомості забиває сам Кремль . Справа в тому, що держава фінансує так звані пільгові іпотеки. Тобто гроші беруться з бюджету країни та частково виплачуються банкам за рахунок малозабезпечених сімей та інших категорій пільговиків. У Держдумі почали говорити про те, що пільговикам, ймовірно, доведеться тепер сплачувати 20% первісного внеску самостійно, що для людей у більшості регіонів РФ є непідйомною сумою.

З іншого боку, якщо люди не мають пільгової категорії, нульові кредити їм видають самі забудовники. Ось тільки ці відсотки по іпотеці наперед закладаються у вартість нерухомості. Тобто забудовник спочатку продає квартири або будинки за завищеною вартістю, пропонуючи тим самим "нульову ставку". Природно, перед тим як почати роздавати людям пільгову іпотеку, забудовник сам бере кредит у банку. На перший погляд, ризикована схема не передвіщала катастрофи рівно до 24 лютого 2022 року. Аналітики підрахували, що на сьогоднішній день у Росії понад 70% усіх іпотечних позик – пільгові. Момент, коли незаможне населення перестане платити за кредитами, може наступити будь-якої миті. Як вирішення проблеми, депутат Держдуми Дмитро Гусєв запропонував державі викуповувати нерозпродані будинки та роздавати їх людям, які стоять у чергу за квартирами. Згідно з підрахунками Гусєва, їх налічується близько 800 тис. осіб і їм необхідно 15 млн. кв.. м. житла. Ось тільки загальна нерозпродана площа забудовників дорівнює 70,9 млн. кв.. м., що більш ніж у 4 рази більше за підрахунки Гусєва.

Однак таким чином, нехай не усунути, але на якийсь час відстрочити кризу стало б можливо. Проблема полягає у самому бюджеті РФ, який і без роздачі безкоштовного житла і так уже з дефіцитом у кілька трильйонів рублів і всі гроші зараз йдуть на війну, навіть за рахунок урізання в інших галузях бюджету. Путін нізащо не припинить війну, щоб пограти у благодійність, навіть якщо на коні стоятиме доля економіки всієї країни. До того ж, падіння рубля і зниження доходів росіян призвели до того, що термін виплати іпотеки помітно зріс. За словами професора економічних наук Ігоря Ліпсіца, якщо раніше кредити на нерухомість давалися на 20 років, а значна частина громадян гасила їх достроково, то тепер банки видають іпотеки на 34 – 37 років.

Це означає, що середньостатистичний росіянин змушений виплачуватиме кредит за нерухомість до пенсії. Парадокс полягає в тому, що багато хто навіть не доживає до виходу на пенсію і кредит так і залишиться непогашеним.. У результаті, є два можливі варіанти для агресора, щоб уникнути вибуху надутого міхура на ринку нерухомості. Перший - підвищити рівень заробітку росіян настільки, щоб всі вони почали швидко і масово скуповувати нерозпродану нерухомість. Мабуть, немає причин пояснювати, чому це неможливо. Другий – знизити ціну забудовникам. Вони цього бояться, адже це прямий шлях до швидкого банкрутства. А разом із ними збанкрутують і банки, які також безтурботно видавали кредити забудовникам.. За прогнозами незалежних економістів, бульбашка ринку нерухомості в Росії продовжує надуватися і за нинішніх умов неодмінно повинна луснути.

У ЦБ РФ не бачать і не знаходять можливих виходів у ситуації, оскільки вона, по суті, безпрецедентна. Кремль міг би взяти великий кредит у інших держав, на реалізацію масштабних рішень, проте, зрозуміло, ніхто гроші Путіну не дасть. Доходи до бюджету також скорочуються, адже крім Китаю ніхто Росію не постачає валютою у великих обсягах.. Однак навіть Пекін не в змозі наповнити російський бюджет тією мірою, якою його наповнювали країни Заходу. Більше того, у Китаю також починається економічна криза, яка, до речі, також узяла свій початок з ринку нерухомості. Для Росії це означає, що незабаром Піднебесна може почати скорочувати закупівлю природних копалин та ліси з РФ, що ще більше вдарить по економіці окупантів.. В даному випадку, для ЦБ РФ дійсно необхідно продумувати варіанти вирішення кризи, яка вже трапилася, а не намагатися здути бульбашку на ринку нерухомості.

Адже в умовах ведення війни, яку Путін, очевидно, не збирається припиняти, а також міжнародних санкціях, які ніхто не збирається знімати, ця криза неминуча. Ось тільки на відміну від США, він не стане "сніговою грудкою", яка торкнеться всього світу. Росія досить ізольована, щоб, більшість світу навіть не відчула краху економіки агресора, який, тим часом, стане для РФ фатальним.