17:57 20 серпня Київ, Україна

Путін проганяє росіян із країни. Ті, у свою чергу, замість того, щоб відвоювати батьківщину у злодія та вбивці, розбігаються по сусідніх країнах. Грузія стала справжньою Меккою для багатьох росіян. Вони відкривають підприємства, влаштовуються на роботи, скуповують землю та нерухомість, стрімко захоплюючи економіку країни. Самі того не усвідомлюючи, у кооперації з проросійським грузинським урядом вони діють на користь кремля.



25 липня впливова неурядова організація (НУО) Transparency International опублікувала новий звіт про діяльність росіян у Грузії. Згідно з документом, з 24 лютого 2022 року вони зареєстрували в Грузії 21 326 підприємств різного типу. Про це свідчать офіційні дані, надані Національним агентством громадського реєстру Грузії (НАГР). У звіті наголошується, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну росіяни відкрили в Грузії втричі більше підприємств, ніж за останні 27 років - з січня 1995 року по лютий 2022 року. За цей період у НАГР було зареєстровано всього 7788 таких підприємств. Таким чином після початку вторгнення росіяни щомісяця реєстрували в Грузії в середньому 1300 фірм.



З лютого 2022 року від 100 до 130 (тис.) росіян переїхали до Грузії на постійне місце проживання, багато хто втік від мобілізації. Частина з них зайнялася бізнесом, у тому числі за рахунок оренди або відкриття кафе та ресторанів у Тбілісі та Батумі, а також багатьох інших підприємств сфери послуг та інформаційних технологій.



У кремлі, схоже, роблять все, щоб заохотити приплив росіян до Грузії. Федеральне агентство повітряного транспорту задовольнило прохання низки російських авіакомпаній про виконання до 284 рейсів на тиждень у Тбілісі, Кутаїсі та Батумі. Більшість рейсів виконуватимуть авіакомпанії «Red Wings», «Yamal Airlines», «росія» та «Азимут», усі з яких перебувають під санкціями України.