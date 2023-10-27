Російський авторинок може опинитися під впливом Китаю

22:52 26 жовтня Київ, Україна





Перед поїздкою на саміт «Один пояс-один шлях» путін дав велике інтерв'ю Медіакорпорації Китаю, де “ненароком” похвалив китайські автомобілі. "І абсолютно щиро, не знаючи, що у нас буде з вами сьогодні інтерв'ю, мені мої співрозмовники сказали: знаєте, китайські машини на нашому ринку не просто облаштовуються, бо інших стає менше, не лише тому – якість покращується. Якість китайських автомобілів покращується, тому наші споживачі, особливо у співвідношенні ціна/якість, із задоволенням орієнтуються на продукцію китайських виробників”. Росія втратила можливість вибору після того, як путін вирішив вторгнутися в Україну. Китай став основним торговим партнером рф. Однак Пекін не просто має на меті розширення торгових відносин. Китай інвестує у всьому світі в різні компанії, щоб надалі впливати на політичні рішення держав. Оскільки путін не має можливості відмовитися від співпраці з Китаєм, він просто розпродає росію частинами.Перед поїздкою на саміт «Один пояс-один шлях» путін дав велике інтерв'ю Медіакорпорації Китаю, де “ненароком” похвалив китайські автомобілі. "І абсолютно щиро, не знаючи, що у нас буде з вами сьогодні інтерв'ю, мені мої співрозмовники сказали: знаєте, китайські машини на нашому ринку не просто облаштовуються, бо інших стає менше, не лише тому – якість покращується. Якість китайських автомобілів покращується, тому наші споживачі, особливо у співвідношенні ціна/якість, із задоволенням орієнтуються на продукцію китайських виробників”.

Але чи дійсно причина використання китайських автомобілів полягає в їхній “якості” та “дешевизні”? На думку експертів, це не так. «Після відходу західних брендів з російського ринку, із 60 брендів залишилося всього 14. 3 з них – російські (Авто-ВАЗ, ГАЗ, УАЗ), решта – китайські.

Китай отримав величезний ринок, який навіть на сьогодні не зміг заповнити повністю. За офіційними даними, за перші 9 місяців 2023 року у росії було продано 717 тис. автомобілів. Значна частина продажів припадає на китайські автомобілі, адже на три продані російські авто припадає шість китайських. Крім того, на частку всіх китайських брендів припадає понад 50% ринку рф. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, у 2021 році в росії було продано 1,26 млн авто. Різниця, майже 500 тис. штук. Російські виробники не можуть забезпечити настільки великий обсяг попиту через відсутність необхідних потужностей, комплектувальних, а також робочої сили. Однак цього не можна сказати про Китай, який набирає обертів в рф і незабаром не тільки повністю заповнить вакуум, що звільнився від інших іноземних брендів, а й почне витісняти російських виробників», - пишуть фахівці в галузі економіки.

При цьому витіснення російських компаній підприємці КНР здійснюють недорогим шляхом. Російські бренди вже зараз почали випускати ліцензійні копії китайських автомобілів. Продаються такі автомобілі дорожче за ті, що вироблені в Китаї. У той самий час китайські авто продаються на російському ринку за нижчими цінами.



«Швидка експансія китайських автовиробників на спорожнілий російський ринок може мати один надзвичайно неприємний наслідок для російських автолюбителів, який повною мірою проявиться через рік-два. Проданий автомобіль необхідно обслуговувати та ремонтувати. А розвиток фірмових сервісних центрів, які необхідно безперебійно забезпечувати запчастинами та витратними матеріалами – справа нешвидка. Не виключено, що й у москві з ремонтом та обслуговуванням, коли підійде термін, виникнуть проблеми, а про інші міста і говорити нема чого. Отже, «якісні китайські автомобілі» цілком можуть виявитися «одноразовими», - вважають експерти.



На їхню думку, якщо росіяни не мають вибору, то будь-яка машина буде для них якісною. Політологи впевнені, що російській владі буде досить складно переконати російського споживача у перевагах китайських авто.