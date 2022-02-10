Російські журналісти замінять білоруських

13:08 19 вересень Київ, Україна

За даними незалежної журналістської організації, працівники Белтелерадіо (БТ) відмовилися виходити на роботу з гаслами - "Телебачення за правду!" Для запобігання втрати пропагандистського каналу в Білорусі, Кремль відправив своїх журналістів.

З інтерв'ю з Оленою Мартиновською, однією з головних режисерів БТ, московські журналісти отримуватимуть по 5 тисяч білоруських рублів. У перекладі на російські рублі - 150 тисяч. Це досить обурює Мартиновську, адже її співвітчизники заробляли в 5-6 разів менше.







Відоме білоруське видання "Наша нива" також написало про "кваліфікованих" співробітників з Кремля. За їхніми словами, у них є своє джерело, один з працівників БТ. З його слів випливає, що незнайома, нікому не представлена група людей з'явилася незадовго до виборів. А про те, що співробітників, хто з’явиться на мітингах, будуть міняти на росіян, стало відомо відразу після виборів. Так, керівництво повинно було бути впевненим, що БТ донесе "потрібну" інформацію до народу.

Наші журналісти зробили офіційний запит на підтвердження про завчасну і дійсно заміну журналістів на БТ в посольство Росії в Білорусі і саму Белтелерадіокомпанію. Однак відповіді не отримали.

режисер БТ, Дмитро Ломоносов, стверджує, що повної інформації про підміну немає. Але він додає, що на вході в компанію були виставлені спеціальні огорожі. Вони служили додатковим пропускним пунктом, де міліція перевіряла співробітників. І дійсно, хто брав участь в мітингах - не пускали і тут же звільняли. Пізніше, до міліції приїхали ОМОНівці і почали затримувати більшість учасників мітингів. Під репресії потрапили також деякі співробітники, хто в мітингах не брав участі.

Після початку мітингів багато співробітників намагалися піти у відпустку без утримання, проте керівництво компанії не давало на це дозволу, аргументуючи тим, що журналісти будуть брати участь в ІншийБТ, Дмитро Ломоносов, стверджує, щоінформації про підміну немає. Але він додає, що на вході в компанію були виставлені спеціальні огорожі. Вони служили додатковим пропускним пунктом, де міліція перевіряла співробітників. І дійсно, хто брав участь в мітингах - не пускали і тут же звільняли. Пізніше, до міліції приїхали ОМОНівці і почали затримувати більшість учасників мітингів. Під репресії потрапили також деякі співробітники, хто в мітингах не брав участі.Після початку мітингів багато співробітників намагалися піти у відпустку без утримання, проте керівництво компанії не давало на це дозволу, аргументуючи тим, що журналісти будуть брати участь в протестах , а компанія безпосередньо підтримує Лукашенка.