Російські журналісти замінять білоруських

За даними незалежної журналістської організації, працівники Белтелерадіо (БТ) відмовилися виходити на роботу з гаслами - "Телебачення за правду!" Для запобігання втрати пропагандистського каналу в Білорусі, Кремль відправив своїх журналістів.
З інтерв'ю з Оленою Мартиновською, однією з головних режисерів БТ, московські журналісти отримуватимуть по 5 тисяч білоруських рублів. У перекладі на російські рублі - 150 тисяч. Це досить обурює Мартиновську, адже її співвітчизники заробляли в 5-6 разів менше.
З інтерв'ю з Оленою Мартиновською, однією з головних режисерів БТ, московські журналісти отримуватимуть по 5 тисяч білоруських рублів. У перекладі на російські рублі - 150 тисяч. Це досить обурює Мартиновську, адже її співвітчизники заробляли в 5-6 разів менше.
Відоме білоруське видання "Наша нива" також написало про "кваліфікованих" співробітників з Кремля. За їхніми словами, у них є своє джерело, один з працівників БТ. З його слів випливає, що незнайома, нікому не представлена група людей з'явилася незадовго до виборів. А про те, що співробітників, хто з’явиться на мітингах, будуть міняти на росіян, стало відомо відразу після виборів. Так, керівництво повинно було бути впевненим, що БТ донесе "потрібну" інформацію до народу.
Наші журналісти зробили офіційний запит на підтвердження про завчасну і дійсно заміну журналістів на БТ в посольство Росії в Білорусі і саму Белтелерадіокомпанію. Однак відповіді не отримали.
Інший режисер БТ, Дмитро Ломоносов, стверджує, що повної інформації про підміну немає. Але він додає, що на вході в компанію були виставлені спеціальні огорожі. Вони служили додатковим пропускним пунктом, де міліція перевіряла співробітників. І дійсно, хто брав участь в мітингах - не пускали і тут же звільняли. Пізніше, до міліції приїхали ОМОНівці і почали затримувати більшість учасників мітингів. Під репресії потрапили також деякі співробітники, хто в мітингах не брав участі.
Після початку мітингів багато співробітників намагалися піти у відпустку без утримання, проте керівництво компанії не давало на це дозволу, аргументуючи тим, що журналісти будуть брати участь в протестах, а компанія безпосередньо підтримує Лукашенка.
Після початку мітингів багато співробітників намагалися піти у відпустку без утримання, проте керівництво компанії не давало на це дозволу, аргументуючи тим, що журналісти будуть брати участь в протестах, а компанія безпосередньо підтримує Лукашенка.
Хочемо нагадати, що влаштований страйк співробітниками БТ почався 17.08.20, саме тоді й почали позбавляти роботи ні в чому не винних людей компанії. Їхніми основними вимогами, під яким вони підписалися і відправили керівнику компанії Івану Ейсмонту, були: недійсність виборів у Білорусі, відставка глави виборчої комісії республіки Лідії Ермошиної, звільнення політичних ув'язнених і скасування цензури в ЗМІ. Один з колишніх співробітників БТ повідомив, що відповідь Ейсмонта залишилася незмінною - "Або працюйте, або звільняйтеся". Прямолінійна пострадянська логіка, ось чого хочуть Лукашенко та Путін, "щось не подобається - пішли геть!".
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