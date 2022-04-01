Російські війська відчувають нестачу військ: призивають козаків

13:39 01 квітня Київ, Україна

Російська армія майже від початку війни відчуває хронічну нестачу постачання та військ. Щоб заповнити втрати живої сили, вони намагаються “нашкребти” хоч якісь резерви. Один із таких ресурсів знаходять у козацькому русі окупантів.

Козацькі формування не мали реального бойового досвіду та професійними військовими їх назвати складно, тому вони зазнають серйозних втрат у живій силі. Наприклад, тіло капітана російської армії В'ячеслава Маклагіна прибуло до станиці Новошахтинської Ростовської області після його смерті 28 лютого. Маклагін був випускником Південного державного політехнічного університету імені отамана Платова, де він набув технічних навичок, а також став членом Платівської козацької сотні. Також 4 березня було знищено Артема Теплова з ростовського селища Новошахтинськ. Теплов служив у Новошахтинській козачій дружині. Звістки про такі смерті підтверджують, що козаки залучаються до участі у війні в Україні.

Справді, у репортажах телеканалу «Царгород» православного олігарха Костянтина Малофєєва йдеться про те, що цілі батальйони вже воюють в Україні. Козачі частини мають бути резервними силами, тому їхнє широкомасштабне бойове застосування на даному етапі явно спростовує заяви пропагандистів про те, що війна все ще йде за планом.

Пропагандисти також стверджують, що козачі загони, створені у Севастополі та Криму, призиваються на війну. Вони брали активну участь в анексії Криму у 2014 році. Незалежні ЗМІ звинувачували їх у тортурах проукраїнських активістів. З огляду на інформацію про знищення більшості професійної живої сили не дивно, що росія намагається мобілізувати свої приховані резерви, включаючи козаків.

Водночас нездатні воювати з українськими силами оборони, козаки скоюють військові злочини на окупованих територіях. За даними Міноборони України, "реактивний артилерійський дивізіон 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади (в/ч 74814) безпосередньо знищує мирне населення та міста України". Попередні вісім років періодично виринали історії про козаків, які займалися грабежами, тортурами та вбивствами на окупованих територіях Луганська.

У той час як багато основних козацьких сайтів, у тому числі сайт офіційно невизнаного чи санкціонованого урядом окупантів «Союзу козаків», об'єднані на підтримку війни, деякі джерела на місцях повідомляють про мітинг вільних козаків в Оренбурзі зі збору добровольців для відправлення в зону бойових дій та захисту України від загарбників. У той час як гасло державно-організованого козацтва в країні-агресорі - "За віру, царя і батьківщину", гасла вільних козацьких груп на російській стороні та Україні підкреслено залишається "За віру, вільну волю та батьківщину". Так само деякі українські слова збереглися у просторіччі вільних козацьких груп, а також козацьких націоналістів. Козачі націоналістичні групи в минулому неодноразово демонстрували, що вони мають власну волю, яка часто суперечить інтересам кремля.

Їхня готовність протистояти вторгненню в Україну може зрости в міру того, як до них дедалі частіше доходять новини про те, що бойові “успіхи” РА існують лише в головах пропагандистів. Таким чином, призов козацьких резервів для участі у війні може, зрештою, виявитися контрпродуктивним для окупантів, оскільки всі мобілізовані козаки перейдуть на бік добра і стануть резервом для української, а не загарбницької армії.