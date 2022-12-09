Російські військові залишають черговий стратегічний об'єкт України

15:37 09 грудня Київ, Україна

«У російському сегменті пропаганди спрямоване на свого споживача, останнім часом все частіше почали з'являтися статті, «експертні» думки навіть коментарі держ. і політ діячів про те, що якщо російські військові залишать ЗАЕС, то це навіть добре для них. Коментувати «героїчне» захоплення і надалі утримання як такого стратегічного об'єкта в Росії відмовляються», — пишуть українські аналітики.

Нагадаємо, що росіяни контролюють Запорізьку атомну станцію ще з 4 березня.

Перші особи Росії кажуть, що ніхто ні від куди не збирається йти, і вони прийшли назавжди.

«Подібна ситуація була вже в Херсоні, куди росіяни також зайшли «назавжди» та багатьох інших населених пунктах України, куди прийшли і залишилися там назавжди, про це дуже багато йдеться у зведеннях загиблих від міністерства оборони України.

Перед тим, як вийти з Херсона російських користувачів пропаганди, також прогрівали подібними заявами, де чітко формували громадську думку до того, що Херсон — це не важливо і це черговий жест «доброї волі», — доводять свої підозри українські аналітики.

З 4 березня активні дії російських військових були спрямовані на тотальний захист атомної електростанції у Запорізькій області. Для цього стягувалась військова техніка та мінувалися околиці ЗАЕС. «І після цього вони всього, після того, як вони з березня місяця твердили про те, що захопили і відрізали від української електролінії атомки, підносячи це як досягнення і чергову величезну військову перемогу, російські військові залишать об'єкт. З настанням холодів захоплені території росіянам стає складніше утримувати, тому лише питання часу, що наступне, стане черговим «жестом доброї волі», — пишуть українські аналітики.