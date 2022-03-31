Російські військові масово здаються а полон

21:42 30 березня Київ, Україна

Ще 24 лютого під Черніговом у полон здався цілий розвідувальний взвод 74-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії.

Поки путін і міністерство оборони РФ розповідають про «рятувальну операцію» в Україні, російські військові почали активно добровільно здаватися в полон. Прийшло розуміння, що в Україні немає фашистів та нацистів, і що не буде як у Криму у 2014 році.

Ще 24 лютого під Черніговом у полон здався цілий розвідувальний взвод 74-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії.. Старшина Буйничов Костянтин Сергійович. 74-а мотострілецька бригада, Кемеровська область. Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому. Взвод не планував нікого вбивати, а «вибирав інформацію».

Здаються в полон російські солдати державні органи та органи місцевого управління. Масово здаються у Чернігівській, Харківській та Сумській областях.

Російські окупанти просто кидають техніку та тікають. У них закінчується паливо, їжа, збільшується страх і зовсім відсутнє розуміння того, що відбувається, і мотивація служити на вірність Росії.

Українські захисники допомагають тим, хто здався, зв'язатися з рідними і закликають російських та білоруських військовослужбовців не виконувати злочинні накази!