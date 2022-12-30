Російська влада готує Крим до оборони

Після деокупації Херсона логічним етапом продовження настання ЗСУ стало місто в Запорізькій області Мелітополь. Експерти називають його воротами до Криму. Незважаючи на те, що південна частина України знаходиться під окупацією, агресор уже почав зводити споруди фортифікації на півострові.
Перші повідомлення про те, що в Криму почали копати окопи, з'явилися 9 грудня. Місцеві жителі ПМТ Чорноморське ставили питання – “Готуємось до нападу?”. Один кримчанин зазначив, що окупаційні війська будують укріпрайони у селах Міжводне та Північне. Траншеї було викопано на пляжах населених пунктів.
Водночас, місцеві “адміністрації” заявили, що вириті поглиблення ніяк не пов'язані з війною та підготовкою до оборони півострова. Траншеї нібито необхідні для прокладання труб до місць відпочинку. І в цьому можна було переконати місцевих жителів, якби не зигзагоподібна форма заглиблень, що явно нагадує окопи. Будь-які сумніви з цього приводу відразу відпадають, якщо звернути увагу на загороджувальну споруду в селищі Міжводне Чорноморського району, яка представляє собою вогневу точку, укріплену мішками з піском..
Крім копання окопів та ровів, окупанти зайнялися мінуванням доріг, полів, встановленням бетонних пірамід. Також російська армія відновлює та будує нові укріплення в Армянську, в районі пропускного пункту «Чонгар». 18 грудня спікер російської Держради (парламенту) Криму Володимир Константинов заявив, що півострову ніщо не загрожує, і що "ніякої паніки серед кримчан немає". “Це буде дуже гарна навчальна база після завершення спецоперації. Треба ж десь вивчати солдатів, вивчати спецбатальйони для проведення різних спецоперацій”, – спробував усіх обдурити ставленик Кремля.
Все це говорить про прийняття окупантами того факту, що їм не вдасться утримати Мелітополь. Вони чекають на прихід ЗСУ до Криму, проте викопані окопи на пляжах півострова мають на увазі віддзеркалення атаки морського десанту.. Однак такий спосіб спричиняє великі втрати особового складу і явно суперечить логіці Міноборони України у цій війні. За словами речника РНБО Олексія Данилова, Росія не зможе втримати півострів і "окопи їм точно в цьому не допоможуть".
Справді, скільки б агресор не вирив нір у Криму, для РСЗВ та артилерії це не перешкода. Підготовка до оборони “сакрального” для Путіна півострова, його особистої перемоги 2014 року, головним чином, свідчить про стрімке прийняття факту майбутньої поразки Росії у війні.
Перші повідомлення про те, що в Криму почали копати окопи, з'явилися 9 грудня. Місцеві жителі ПМТ Чорноморське ставили питання – “Готуємось до нападу?”. Один кримчанин зазначив, що окупаційні війська будують укріпрайони у селах Міжводне та Північне. Траншеї було викопано на пляжах населених пунктів.
Водночас, місцеві “адміністрації” заявили, що вириті поглиблення ніяк не пов'язані з війною та підготовкою до оборони півострова. Траншеї нібито необхідні для прокладання труб до місць відпочинку. І в цьому можна було переконати місцевих жителів, якби не зигзагоподібна форма заглиблень, що явно нагадує окопи. Будь-які сумніви з цього приводу відразу відпадають, якщо звернути увагу на загороджувальну споруду в селищі Міжводне Чорноморського району, яка представляє собою вогневу точку, укріплену мішками з піском..
Крім копання окопів та ровів, окупанти зайнялися мінуванням доріг, полів, встановленням бетонних пірамід. Також російська армія відновлює та будує нові укріплення в Армянську, в районі пропускного пункту «Чонгар». 18 грудня спікер російської Держради (парламенту) Криму Володимир Константинов заявив, що півострову ніщо не загрожує, і що "ніякої паніки серед кримчан немає". “Це буде дуже гарна навчальна база після завершення спецоперації. Треба ж десь вивчати солдатів, вивчати спецбатальйони для проведення різних спецоперацій”, – спробував усіх обдурити ставленик Кремля.
Все це говорить про прийняття окупантами того факту, що їм не вдасться утримати Мелітополь. Вони чекають на прихід ЗСУ до Криму, проте викопані окопи на пляжах півострова мають на увазі віддзеркалення атаки морського десанту.. Однак такий спосіб спричиняє великі втрати особового складу і явно суперечить логіці Міноборони України у цій війні. За словами речника РНБО Олексія Данилова, Росія не зможе втримати півострів і "окопи їм точно в цьому не допоможуть".
Справді, скільки б агресор не вирив нір у Криму, для РСЗВ та артилерії це не перешкода. Підготовка до оборони “сакрального” для Путіна півострова, його особистої перемоги 2014 року, головним чином, свідчить про стрімке прийняття факту майбутньої поразки Росії у війні.
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