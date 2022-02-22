Російські шпигуни: гучні затримання приватних осіб

16:53 02 жовтень Київ, Україна

В середині серпня 2020 року був затриманий і викритий російський шпигун, який видавав себе за торгового представника. Він діяв на території королівства Норвегія.



Співробітник компанії DNV GL передавав інформацію, яка завдавала шкоди Норвезькій державі. За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Чоловік віком 50 років працював на компанію, яка займається консультуванням і сертифікацією обладнання в сфері енергетики, суднобудування і нафтовидобутку.

На таємних зустрічах він передавав інформацію російському шпигунові і отримував за це великі суми. Чоловік не заперечує того факту, що ділився інформацією з "торговим представником", однак каже, що ця інформація не була секретною і перебувала в громадському користуванні. Вирок вважають справедливим, адже зустрічі мали таємний характер, і за "суспільну інформацію" чоловік отримував досить "круглі" суми.



Цей факт, як не дивно, не є чимось незвичайним . Всі цивілізовані країни звикли, що східні держави, а особливо Росія та Китай, активно використовують шпигунів для захоплення все більшої влади і розвитку технологій коштом чужого розуму.

Свого часу Китай також крав інтелектуальну власність для збагачення власної держави і шантажу чужої. Це призвело до того, що Китай став, м'яко кажучи, не найулюбленішою країною.

Так відбувається і з Росією. Попри те, що Путін подарував своїй країні статус агресора, так він ще і продовжує підливати масла у вогонь.



Варто також відзначити, що раніше всі знали - в кожній країні є, принаймні, один шпигун з налагодженою мережею агентів, які працюють в державній компанії, яка причетна до міністерства оборони. Міністерство внутрішніх справ країни-жертви знало про це і могло злити необхідну для них інформацію спеціально. Як то кажуть: "І вовки ситі, і вівці цілі. "Але недавня ситуація показує, що Кремль просунувся далі. Вони почали вербувати приватних осіб, які працюють на приватні компанії, але пов'язані з важливими для країни проєктами.