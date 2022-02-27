Російські санкції проти європейських рекомендацій

18:46 29 травень Київ, Україна

Євросоюз підготував список рекомендацій, як слід відповідати на агресивну політику Росії. У відповідь на дії ЄС Кремль продовжує придумувати санкції, які не загрожують нікому крім самих росіян.

В Європарламенті розробили проєкт, який допоможе в довгостроковій перспективі правильно працювати з агресивною політикою Москви. У ньому містяться рекомендаційні характеристики як для поведінки політиків, так і для підтримки цивільного населення Росії.

Перший пункт документа закликає країни ЄС спільно з НАТО стримувати подальшу можливу агресію Росії щодо України. Він також закликає продовжувати тиск на країну, доти, поки Москва повністю не деокупує захоплені території. У разі посилення агресії з боку Росії, документ пропонує відключити систему SWIFT платежів усередині країни і відмовитися від російської нафти і газу.

Другим пунктом є боротьба з пропагандою, шпигунством, кібератаками і іншими проявами гібридної війни з боку Кремля.

Третім пунктом в рекомендаціях виступає захист демократії. Саме цю політичну систему, на думку Європарламенту, необхідно зміцнювати в Росії. Забезпечити свободу виборів і дотримання прав людини. Для цього ЄС планують укласти договір з незалежними некомерційними організаціями, такими як «Bellingcat», щоб ініціювати розслідування про злочини Путіна проти російського народу. До слова, те саме стосуватиметься і білоруського режиму.

Четвертим і п'ятим пунктами виступає підтримка тієї самої демократії. У документі пропонують створити «Вільне російське телебачення» з цілодобовим мовленням. Не визнавати результати виборів до Держдуми РФ 2021 року, якщо вони пройдуть нечесно. Розробити систему заохочень для лібералізації процесів правління в Росії після зміни влади. Підтримувати демократію в сусідніх країнах.

У той самий час Росія вводить санкції проти учасників ЄС, країн НАТО і противників путінського режиму в Кремлі.

Після створення списку «недружніх країн» Путін вирішив заборонити в'їзд конкретним особам з ЄС. Так, під персональні санкції потрапили: член французької делегації в ПАРЄ, доповідач по справі Олексія Навального Жак Мер; глава прокуратури Берліна Йорг Раупах; голова Європарламенту Давид Марія Сассолі; глава лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція Оса Скотт; заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова; голова Національної ради з питань електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) Іварс Аболіньш; директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш; глава Мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск.

Всім людям з списку санкцій заборонений в'їзд на територію РФ. Однак їхати в Росію ніхто з них і не збирався. Проте в ЄС засудили рішення Кремля і сказали, що Росія вибрала шлях конфронтації з Європою, замість налагодження відносин.