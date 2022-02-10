Російські провокації напередодні парламентських виборів у Грузії

Фінансована Кремлем проросійська політична партія «Альянс патріотів Грузії», яка відома в Грузії своїми антизахідними, ксенофобськими та туркофобськими заявами (особливо в поширенні антитурецької дезінформації та пропаганди в Аджарській Автономній Республіці - грузинському регіоні, що межує з Туреччиною), в кінці серпня 2020 року почала активну фазу антитурецької дезінформаційної кампанії.
Так, на вулицях Грузії за 2 місяці до парламентських виборів з'явилися рекламні щити «Альянсу патріотів», на яких Аджарія відзначена червоним, як і окуповані Росією регіони Абхазія та Південна Осетія, з трьома стрілками, що вказують на регіон з турецької сторони і текстом «Захистимо Аджарію! Захисти свою частину Грузії!».
Так, на вулицях Грузії за 2 місяці до парламентських виборів з'явилися рекламні щити «Альянсу патріотів», на яких Аджарія відзначена червоним, як і окуповані Росією регіони Абхазія та Південна Осетія, з трьома стрілками, що вказують на регіон з турецької сторони і текстом «Захистимо Аджарію! Захисти свою частину Грузії!».
Таким чином, рекламний щит наочно демонструє тактику дезінформаційної кампанії РФ: для створення альтернативних наративів світових подій російська пропаганда використовує фальсифікацію або спотворення фактів, як у цьому випадку, і відволікання уваги (на банері загроза нібито виходить від Туреччини, насправді ж це спроба відвернути увагу від загроз, з якими Грузія стикається з боку Росії).
Грузинські прозахідні опозиційні партії вважають обман грузинського суспільства за допомогою фейкової інформації спробою розпалювання міжетнічної напруженості в Грузії, і вимагають не допустити «Альянс патріотів» до парламентських виборів.
У відповідь на цю заяву «Альянс патріотів» звинуватив прозахідні опозиційні партії - «Єдиний національний рух» і «Європейську Грузію» - у можливому саботажі (зміна дизайну банера), не надавши ніяких доказів.
Більш того, для поширення дезінформації про Туреччину перед осінніми виборами «Альянс патріотів» також використовував «Facebook»: з 29 серпня по 5 вересня 2020 року проросійська партія проплатила дев'ять політичних рекламних роликів, вісім з яких є антитурецькими, належать до історичних подій, пов'язаних зі вторгненням Османської імперії в Грузію сотні років назад, і в яких лідери партії помилково звинувачують Туреччину в окупації грузинських територій і «викриття» намірів країни окупувати грузинські міста.
Загальна сума витрат за вищевказаний період становить близько 2 тис. доларів США; потенційне охоплення кожного оголошення становить приблизно 1 мільйон осіб (населення Грузії становить 3,7 мільйона осіб).
Мета Кремля - зіпсувати турецько-грузинські відносини.
Туреччина і Грузія встановили міцні дипломатичні, економічні та стратегічні зв'язки одна з одною. Оскільки Туреччина є найближчим стратегічним партнером Грузії в регіоні і найбільшим інвестором в її економіку, турецько-грузинські відносини привернули значну увагу прокремлівських гравців. Щоб зіпсувати ці близькі відносини, союзники Кремля протягом декількох років поширювали наративи про загрозу «турецького експансіонізму» в Грузії.
Посол США в Грузії заявив, що країні слід очікувати втручання Росії в осінні парламентські вибори.
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