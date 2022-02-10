Російські провокації напередодні парламентських виборів у Грузії

Таким чином, рекламний щит наочно демонструє тактику дезінформаційної кампанії РФ: для створення альтернативних наративів світових подій російська пропаганда використовує фальсифікацію або спотворення фактів, як у цьому випадку, і відволікання уваги (на банері загроза нібито виходить від Туреччини, насправді ж це спроба відвернути увагу від загроз, з якими Грузія стикається з боку Росії).Грузинські прозахідні опозиційні партії вважають обман грузинського суспільства за допомогою фейкової інформації спробою розпалювання міжетнічної напруженості в Грузії, і вимагають не допустити «Альянс патріотів» до парламентських виборів.У відповідь на цю заяву «Альянс патріотів» звинуватив прозахідні опозиційні партії - «Єдиний національний рух» і «Європейську Грузію» - у можливому саботажі (зміна дизайну банера), не надавши ніяких доказів.Більш того, для поширення дезінформації про Туреччину перед осінніми виборами «Альянс патріотів» також використовував «Facebook»: з 29 серпня по 5 вересня 2020 року проросійська партія проплатила дев'ять політичних рекламних роликів, вісім з яких є антитурецькими, належать до історичних подій, пов'язаних зі вторгненням Османської імперії в Грузію сотні років назад, і в яких лідери партії помилково звинувачують Туреччину в окупації грузинських територій і «викриття» намірів країни окупувати грузинські міста.Загальна сума витрат за вищевказаний період становить близько 2 тис. доларів США; потенційне охоплення кожного оголошення становить приблизно 1 мільйон осіб (населення Грузії становить 3,7 мільйона осіб).Туреччина і Грузія встановили міцні дипломатичні, економічні та стратегічні зв'язки одна з одною. Оскільки Туреччина є найближчим стратегічним партнером Грузії в регіоні і найбільшим інвестором в її економіку, турецько-грузинські відносини привернули значну увагу прокремлівських гравців. Щоб зіпсувати ці близькі відносини, союзники Кремля протягом декількох років поширювали наративи про загрозу «турецького експансіонізму» в Грузії.Посол США в Грузії заявив, що країні слід очікувати втручання Росії в осінні парламентські вибори.