Російські олігархи мають намір приватизувати частину лісу Росії

19:19 22 липня Київ, Україна

Уже не перший рік російські олігархи всіма правдами і неправдами намагаються привласнити собі природні ресурси, що належать державі і її громадянам.

Так, днями стало відомо про чергове звернення гендиректора найбільшої лісодобувної компанії, розташованої на Далекому, з проханням дозволити приватизувати частину російського лісу.

Компанія ця називається Схід RFP Group, а її контрольний пакет акцій знаходиться в руках Романа Абрамовича.

Виконавчий директор RFP Group Костянтин Лашкевич стверджує, що на Далекому Сході «стає все менше» лісу з придатною для переробки деревиною, а природне зростання лісової площі відбудеться тільки через 80-120 років. Тому передача російських лісів у приватні руки - це порятунок, оскільки тільки приватизація лісів може дозволити інвестувати в їхнє інтенсивне лісовирощування мільйони доларів заради майбутньої екології.

Тема приватизації лісу з'являється за останні роки не вперше. У березні 2020 року міністр промисловості Денис Мантуров заявив, що уряд готовий підтримати введення інституту приватної власності в лісовій сфері. Проти цієї ініціативи виступили росіяни: як розповів завідувач кафедри лісової політики Санкт-Петербурзького державного лісотехнічного університету Володимир Петров, 90% опитаних громадян негативно ставляться до ініціативи. «Люди побоюються, що, потрапивши в приватні руки, ліси будуть стрімко вирубувати, власники стануть продавати їх іноземцям, а прості громадяни просто не зможуть піти в ліс», - пояснив професор.