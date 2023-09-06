Російські мільярдери змінюють місце народження

13:00 13 серпня Київ, Україна

У росії заведено сміятися з санкцій. Там, нібито, вони ніякої шкоди не зазнають, а лише "зміцнюють країну". Насправді, навіть ті олігархи, які зобов'язані своєю кар'єрою путіну і продовжують постачати армії агресора сировину та продукцію, змінюють публічну інформацію про себе, сподіваючись, що це вплине на рішення про скасування економічних обмежень.



Поки путін сміється з Заходу, його підлеглі та близькі друзі ллють сльози. Введені проти них санкції фактично позбавляють можливості вести бізнес за кордоном. В результаті, олігархи втрачають свої статки. Одні з найбагатших росіян у 2022 році втратили 95 млрд доларів. У деяких капітал скоротився більш ніж у 2 рази.



Логічно, що така тенденція змушує засумніватися в правильності політики, що проводиться, їхнім незмінним лідером. Проте ці люди продовжують підтримувати путіна та війну в Україні, постачаючи різну продукцію для виробництва військової техніки агресора. Водночас публічна інформація про них зазнає змін і багато хто тепер, як можна побачити з відкритих джерел, “були народжені в Україні” і до росії, нібито, практично не належать.



Так, наприклад, Михайло Фрідман, співвласник «Альфа-груп», санкції проти якого було введено невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну, скаржився журналістам, що він тепер не може “утримувати більше трьох хатніх робітниць в Англії”. Його банк досі кредитує Тульський патронний завод, а компанія "Альфа-страхування" страхує майно концерну "Калашников". У російській версії «Вікіпедія» про Фрідмана пишуть, що він є російським бізнесменом:





А ось уже для англомовних користувачів він російсько-ізраїльський бізнесмен, який народився в Україні:

А ось уже для англомовних користувачів він російсько-ізраїльський бізнесмен, який народився в Україні:

Примітно, що до англомовної версії було внесено правку про те, що Фрідман “народжений в Україні” через 4 дні після повномасштабного вторгнення.



Інший “українець” – Віктор Вексельберг, який зробив свою криваву кар'єру в 90-х і на сьогодні є близьким другом путіна. Його заводи та бізнеси постачають алюміній для російських літаків та ракет. Для росіян, згідно з текстом «Вікіпедія», це російський підприємець та інженер:



Тоді як для англомовної аудиторії, він “народився в Україні, російсько-ізраїльсько-кіпрський бізнесмен”: Інший “українець” – Віктор Вексельберг, який зробив свою криваву кар'єру в 90-х і на сьогодні є близьким другом путіна. Його заводи та бізнеси постачають алюміній для російських літаків та ракет. Для росіян, згідно з текстом «Вікіпедія», це російський підприємець та інженер:Тоді як для англомовної аудиторії, він “народився в Україні, російсько-ізраїльсько-кіпрський бізнесмен”:

Правки про те, що Вексельберг народився в Україні, також були внесені через 4 дні після повномасштабного вторгнення.



Леонід Федун, акціонер компанії «Лукойл», яка надає паливно-мастильні матеріали російської армії. Інформація в російськомовній версії того ж сайту - російський підприємець і мільярдер: Леонід Федун, акціонер компанії «Лукойл», яка надає паливно-мастильні матеріали російської армії. Інформація в російськомовній версії того ж сайту - російський підприємець і мільярдер:



В англомовній версії – “російський мільярдер, що народився в Україні”:





У той час як путін заявляє про те, що “України насправді не існує”, його друзі та кишенькові олігархи намагаються виставити себе “українцями щодо права народження”. А російське громадянство вони нібито отримали для спрощення ведення бізнесу. Насправді ж, ці люди то ізраїльтяни, то кіпріоти, то англійці, але тільки не росіяни. Вони можуть взагалі зректися російського громадянства і прийняти українське (гіпотетично, якби була така можливість), аби з них зняли санкції. У нього правки про місце народження було внесено у грудні 2022 року.У той час як путін заявляє про те, що “України насправді не існує”, його друзі та кишенькові олігархи намагаються виставити себе “українцями щодо права народження”. А російське громадянство вони нібито отримали для спрощення ведення бізнесу. Насправді ж, ці люди то ізраїльтяни, то кіпріоти, то англійці, але тільки не росіяни. Вони можуть взагалі зректися російського громадянства і прийняти українське (гіпотетично, якби була така можливість), аби з них зняли санкції.



Крім цих трьох олігархів, у росії багато путіністів почали змінювати публічну інформацію про себе для іноземних користувачів інформаційних ресурсів. Відмінність лише в тому, що там вони вказують на інші місця народження. Однак суть тренду залишається єдиною – зректися росії та всього російського, щоб обдурити Захід та отримати доступ до своїх активів на Заході.