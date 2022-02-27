Російські космонавти на МКС готові пити воду з сечі

Як відомо, питання забезпечення водою тих членів екіпажу, які тривалий час перебувають на МКС, є дуже актуальним. Можливо, вихід знайдено російськими вченими. Як повідомляє учасник експедиції Іван Вагнер, який перебуває на МКС, російські космонавти в порядку експериментального випробування готуються пити воду, яка отримана в результаті перероблення сечі.
Відомо, що в російському модулі Світанок встановлена експериментальна система регенерації води з урини СРВ-У-РС. Штатна система СРВ-УМ буде використовуватися в новому модулі Наука, який повинен прилетіти на МКС у 2021 році.
Технологія перероблення сечі в воду випробовується в рамках експерименту Сепарація.
Перероблення сечі дозволяє знизити обсяг постачання води на станцію вантажними кораблями з Землі. На американському сегменті станції також є система перероблення сечі у воду.
Крім Вагнера зараз на МКС літають російський космонавт Анатолій Іванишин та американський астронавт Крістофер Кессіді.
Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня в США відбувся успішний запуск ракети Antares, зібраної за участю фахівців українського КБ Південне. Як повідомляє NASA, корабель Cygnus доставить на МКС 3,6 тонни корисного вантажу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі