Російські космонавти на МКС готові пити воду з сечі

08:14 04 жовтень Київ, Україна

Як відомо, питання забезпечення водою тих членів екіпажу, які тривалий час перебувають на МКС, є дуже актуальним. Можливо, вихід знайдено російськими вченими. Як повідомляє учасник експедиції Іван Вагнер, який перебуває на МКС, російські космонавти в порядку експериментального випробування готуються пити воду, яка отримана в результаті перероблення сечі.

Відомо, що в російському модулі Світанок встановлена експериментальна система регенерації води з урини СРВ-У-РС. Штатна система СРВ-УМ буде використовуватися в новому модулі Наука, який повинен прилетіти на МКС у 2021 році.

"Сьогодні поставили відро з дистильованою водою з системи регенерації води з урини в систему регенерації води з конденсату, яка цю воду переробить в питну", - написав Вагнер на своїй сторінці в Twitter .

Технологія перероблення сечі в воду випробовується в рамках експерименту Сепарація.

"І ввечері ми вже будемо пити цю воду", - додав космонавт.

Перероблення сечі дозволяє знизити обсяг постачання води на станцію вантажними кораблями з Землі. На американському сегменті станції також є система перероблення сечі у воду.

Крім Вагнера зараз на МКС літають російський космонавт Анатолій Іванишин та американський астронавт Крістофер Кессіді.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня в США відбувся успішний запуск ракети Antares, зібраної за участю фахівців українського КБ Південне. Як повідомляє NASA, корабель Cygnus доставить на МКС 3,6 тонни корисного вантажу.