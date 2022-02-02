Російські фейки в українському інформпросторі

18:33 16 вересень Київ, Україна

Коли минулого тижня під час рейтингового політичного ток-шоу народний депутат України Андрій Ніколаєнко цілком серйозно посилався на поширений в соцмережах російський фейк (причому неодноразово спростований) про дівчину 25 років, яка нібито зайняла генеральську посаду в апараті СБУ (насправді сайти-смітники поширюють фото тезки співробітниці СБУ), я в черговий раз задумався над проблемою, про яку багато говорять, але дуже мало роблять, щоб її розв’язати.

«В умовах демократії інформація відіграє таку ж роль як насильство в умовах репресивних режимів», - сказав один із сучасних класиків політичної думки.

Віртуозне використання інформації дозволяє маніпулювати поведінкою людей на рівні з загрозою застосування зброї і насильством. Більш того, за допомогою інформації можна домогтися потрібної поведінки від набагато більшої кількості людей, ніж за допомогою фізичного насильства. Переваги використання інформації в управлінні людьми вагомі - це і дешевше і до законності використання таких важелів тиску не причепитися.

Те ж стосується й ефективності використання інформації для досягнення цілей в зовнішньополітичній діяльності. Причому, знову ж таки, в порівнянні з військовими діями використання інформації як зброї дешевше, безпечніше, а іноді і набагато ефективніше. Погодьтеся, використовуючи військову силу, РФ навряд чи змогла б втрутитися в хід американських виборів.

Усвідомлення цього факту призвело до розробки і широкого використання методів, сукупність яких отримали назву «інформаційних і психологічних війн».

Після стрімкого розвитку засобів масової комунікації та інформаційних технологій «інформаційно-психологічні війни» стали самодостатні. Причому їх стали застосовувати не тільки в міждержавних відносинах, а й у внутрішньополітичній боротьбі та бізнесі.

Деякі дослідники, наприклад, Пітер Померанцев, взагалі схильні вважати, що інформаційно-психологічний вплив вже давно вийшов за межі, раніше окреслені поняттям «пропаганда», і набув тотального характеру. Схожі погляди висловлює і вітчизняна дослідниця Оксана Мороз, яка в своїй книзі демонструє та аналізує окремі приклади того, «як інформація змінює мислення й поведінку українців».

Втім, ні усвідомлення важливості «інформаційно-психологічної діяльності», ні майже шестирічна пафосна риторика про «російську гібридну агресію, яка розгортається в тому числі і в інформаційній та гуманітарній сфері», ні гучні міжнародні скандали, які спалахували через «втручання росіян у вибори за допомогою інформаційних технологій», за великим рахунком, не спричинили фундаментального осмислення цього явища і розробки та впровадження дієвих способів протидії.

З огляду на це, немає нічого дивного в тому, що гібридна агресія РФ проти України, яка містить великий пласт інформаційної війни, тільки набирає обертів.

Перш за все це поширення фейків, за допомогою яких відбувається маніпулювання громадською думкою, свідомістю людей, створення спотвореної картини подій. За оцінками кіберспеціалістів, приблизно 70% деструктивних матеріалів про Україну просуваються саме з інформаційного простору РФ, зокрема, російських соцмереж.

У РФ до розробки фейків залучають професійних психологів, політтехнологів і фахівців з НЛП. Їхня основна мета - побудова паралельної реальності, нав'язування власних цінностей і наративів. Для поширення фейків використовують різні види ЗМІ, соціальні мережі та месенджери, «агентів впливу» (афільовані з Кремлем політики, журналісти, блогери), чутки.

Значний сплеск активності агітаторів, троле- і ботоферм в інфополі відбувається при активізації внутрішніх політичних подій в Україні (вибори), напередодні колишніх радянських, сучасних українських або релігійних свят. Найчастіше такі фейки мають ознаки посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення державної влади, а також на створення терористичних груп.

Остання тенденція - поширення фейків, пов'язаних з карантинними заходами в період пандемії COVID-19. В даному випадку вони спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні, поширення панічних настроїв, а опосередковано, знову ж таки, приводять людей до висновків про неефективність держави і провокують думки про доцільність зміни державної влади або конституційного ладу.

За великим рахунком, єдиною відповіддю на «інформаційно-психологічну» агресію з боку РФ стало «блокування» російських телеканалів і соцмереж, яке, втім, можуть легко обійти навіть підлітки, не кажучи вже про більш просунутих користувачів.

Отже, навряд можна вважати ці заходи достатніми, оскільки масштаби «інформаційної агресії» незрівнянно більші.

Наприклад, тільки за перше півріччя 2020 року СБУ:

припинила роботу близько 2,3 тис. вебресурсів, які використовувалися злочинцями для неправомірних дій;

зупинила діяльність понад 2,6 тисячі спільнот і 385 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19. Аудиторія цих спільнот досягала близько 1 млн. осіб;

заблокувала міжрегіональну мережу ботоферм з понад 10 тис. акаунтів, якою керували з Російської Федерації;

порушила 35 кримінальних проваджень за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України ( «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» і «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»). 21 людину притягнули до кримінальної відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди;

нейтралізувала понад 300 кібератак і кіберінцидентів на об'єкти критичної інфраструктури.

І це тільки верхівка айсберга.

З огляду на це, мені особисто абсолютно очевидно, що Служба безпеки України, яка, реалізуючи весь комплекс заходів щодо забезпечення інформаційної та кібербезпеки держави, протидіє кібертероризму, кібершпигунству, блокує хакерські атаки, спростовує фейки і т.п., все одно самостійно не може повністю розв’язати проблему протидії «гібридній агресії», яка продовжує активно проводитися РФ в інформаційному та кіберпросторі.

Для більш ефективної протидії необхідно не тільки реформувати СБУ, з урахуванням нових викликів, але й переосмислити принципи та підходи до регулювання роботи ЗМІ, особливо цифрових. А головне, треба переорієнтувати систему освіти на розвиток критичного мислення та формування навичок безпечної поведінки в океані інформації.

Автор Валентин Гладких