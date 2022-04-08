Російські ПВК у Вірменії

Маючи успішний досвід використання різних ПВК на території України і щоб уникнути необхідності прямого військового втручання на стороні свого союзника - Вірменії - за Договором колективної безпеки, Росія направила до Вірменії приватні військові компанії, контрольовані ГУ ГШ ЗС РФ, які виконують завдання по збереженню контролю над Вірменією шляхом оборони або відбиття захоплених Азербайджаном територій.
З відкритих джерел відомо, що сьогодні в Нагірному Карабаху на стороні вірменських формувань бере участь велике угруповання курдської етнічної групи, до складу якого входять представники сирійської Рожави, бойовики Робочої партії Курдистану і курди-езіди, які під керівництвом російських інструкторів - представників російських спецслужб - проходять бойову підготовку у військових таборах на полігонах Вірменії.
Більш того, за даними афілійованого з МО РФ ресурсу «Комсомольська правда», днями для участі в бойових діях в Нагірний Карабах була направлена група незаконного збройного формування, до складу якої входять курди-езіди, що отримали реальний бойовий досвід в сирійських містах Афрін і Манбідж.
З відкритих джерел відомо, що сьогодні в Нагірному Карабаху на стороні вірменських формувань бере участь велике угруповання курдської етнічної групи, до складу якого входять представники сирійської Рожави, бойовики Робочої партії Курдистану і курди-езіди, які під керівництвом російських інструкторів - представників російських спецслужб - проходять бойову підготовку у військових таборах на полігонах Вірменії.
Більш того, за даними афілійованого з МО РФ ресурсу «Комсомольська правда», днями для участі в бойових діях в Нагірний Карабах була направлена група незаконного збройного формування, до складу якої входять курди-езіди, що отримали реальний бойовий досвід в сирійських містах Афрін і Манбідж.
Крім того, для забезпечення збереження російського контролю над вірменами і своїми військовими базами на вірменській території, Москва відкрито і не тільки продовжує направляти до Вірменії озброєння.
Звичайно, надаючи фінансову та дипломатичну допомогу, Росія розраховувала на беззастережне збереження свого впливу в регіоні. Але схоже, і тут ситуація вийшла з-під контролю Кремля. Бойовики, маніпуляції і пропаганда вже не працюють... Вірменська оборона придушена, а російські політтехнологи продовжують сподіватися на інформаційні вкидання.
Фінал цього протистояння вже більш ніж очевидний...
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