15:44 10 листопада Київ, Україна





З відкритих джерел відомо, що сьогодні в Нагірному Карабаху на стороні вірменських формувань бере участь велике угруповання курдської етнічної групи, до складу якого входять представники сирійської Рожави, бойовики Робочої партії Курдистану і курди-езіди, які під керівництвом російських інструкторів - представників російських спецслужб - проходять бойову підготовку у військових таборах на полігонах Вірменії.



Більш того, за даними афілійованого з МО РФ ресурсу «Комсомольська правда», днями для участі в бойових діях в Нагірний Карабах була направлена група незаконного збройного формування, до складу якої входять курди-езіди, що отримали реальний бойовий досвід в сирійських містах Афрін і Манбідж.



Маючи успішний досвід використання різних ПВК на території України і щоб уникнути необхідності прямого військового втручання на стороні свого союзника - Вірменії - за Договором колективної безпеки, Росія направила до Вірменії приватні військові компанії, контрольовані ГУ ГШ ЗС РФ, які виконують завдання по збереженню контролю над Вірменією шляхом оборони або відбиття захоплених Азербайджаном територій.З відкритих джерел відомо, що сьогодні в Нагірному Карабаху на стороні вірменських формувань бере участь велике угруповання курдської етнічної групи, до складу якого входять представники сирійської Рожави, бойовики Робочої партії Курдистану і курди-езіди, які під керівництвом російських інструкторів - представників російських спецслужб - проходять бойову підготовку у військових таборах на полігонах Вірменії.Більш того, за даними афілійованого з МО РФ ресурсу «Комсомольська правда», днями для участі в бойових діях в Нагірний Карабах була направлена група незаконного збройного формування, до складу якої входять курди-езіди, що отримали реальний бойовий досвід в сирійських містах Афрін і Манбідж.





Крім того, для забезпечення збереження російського контролю над вірменами і своїми військовими базами на вірменській території, Москва відкрито і не тільки продовжує направляти до Вірменії озброєння.



Звичайно, надаючи фінансову та дипломатичну допомогу, Росія розраховувала на беззастережне збереження свого впливу в регіоні. Але схоже, і тут ситуація вийшла з-під контролю Кремля. Бойовики, маніпуляції і пропаганда вже не працюють... Вірменська оборона придушена, а російські політтехнологи продовжують сподіватися на інформаційні вкидання.



Фінал цього протистояння вже більш ніж очевидний...