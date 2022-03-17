Російська соцмережа стала інформаційним плацдармом для екстремістів з ЄС і США

«Facebook», що запустив програму протидії дезінформації, періодично видаляє величезну кількість облікових записів користувачів, сторінок і груп. Наприклад, у вересні «Facebook» видалив створені в РФ 40 профілів користувачів, 17 сторінок, одну групу і шість облікових записів Instagram, через скоординовану неправдиву поведінку. На профілях, пов'язаних з керівною партією «Єдина Росія», розміщували контент, призначений для підтримки уряду та дискредитації російської опозиції.
Подібна політика «Facebook» не тільки утихомирює проросійських пропагандистів, а й «відлякує» неонацистів, антисемітів і інших представників праворадикальних угруповань з Європи і США, яких блокує «Google» і «Facebook».
За прикладом французьких праворадикальних рухів і декількох неонацистських груп, заблокованих в американських соцмережах, ультраправі сили з країн ЄС і Америки перейшли на російську платформу «ВКонтакте», де можуть вільно висловлювати свої екстремістські позиції.
Подібна міграція в російську соцмережу викликає занепокоєння у західних фахівців, які розуміють, що РФ буде маніпулювати зібраними даними для досягнення геополітичних цілей.
Маючи в своєму розпорядженні повний доступ до цієї платформи, російські спецслужби виявляють членів екстремістських угруповань, виходять на головних осіб, вербують, виходячи з наявної часто «делікатної» інформації або на фінансовій основі, і використовують для дестабілізації ситуації в інших країнах, зокрема, в країнах ЄС і США.
Для Заходу це новий виклик - відсутність юридичної можливості втрутитися в діяльність російської мережі, використовуваної РФ не тільки для прогнозування поведінки екстремістських угруповань, а й для підготовки терористів для підривної діяльності і втручання у внутрішні справи інших країн!
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