Російська соцмережа стала інформаційним плацдармом для екстремістів з ЄС і США

21:38 21 жовтня Київ, Україна

«Facebook», що запустив програму протидії дезінформації, періодично видаляє величезну кількість облікових записів користувачів, сторінок і груп. Наприклад, у вересні «Facebook» видалив створені в РФ 40 профілів користувачів, 17 сторінок, одну групу і шість облікових записів Instagram, через скоординовану неправдиву поведінку. На профілях, пов'язаних з керівною партією «Єдина Росія», розміщували контент, призначений для підтримки уряду та дискредитації російської опозиції.

Подібна політика «Facebook» не тільки утихомирює проросійських пропагандистів, а й «відлякує» неонацистів, антисемітів і інших представників праворадикальних угруповань з Європи і США, яких блокує «Google» і «Facebook».