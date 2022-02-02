Російська пропаганда в ОРДЛО і не тільки

19:49 12 травень Київ, Україна

Напередодні виборів до Держдуми РФ, які пройдуть у вересні 2021 року, Росія агітує голосувати на них громадян ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей). При цьому агітація і пропаганда відбувається не тільки на окупованих територіях, а й по всій Україні внаслідок мовлення російських телеканалів. У тому числі федеральне мовлення розповідає про членів НВФ (незаконних військових формувань) як про героїв, тим самим закликаючи більше людей записуватися в їхні лави.

Стало відомо, що двоє російських депутатів Держдуми - Андрій Турчак і Дмитро Савлін, прибули на непідконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей, щоб проводити агітацію серед місцевого населення для участі у виборах. Вибори в Держдуму РФ повинні пройти 19 вересня. Депутати мають намір закликати голосувати за «Єдину Росію» тих громадян, хто вже отримав російські паспорти.

Втім, цьому сприяють не тільки депутати. Досі залишається сильним вплив російського федерального телебачення в ОРДЛО, а також по всій території України. Особливо сильно це проявляється поблизу ліній розмежування. Щоб зменшити російський вплив з блакитного екрана, Міністерство культури і інформаційної політики України розробило і вже завершує напрацювання плану заходів з блокування сигналу з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, а також мовлення російських каналів на українських територіях. Замість них, повинні вести мовлення не тільки ефірні українські телеканали, а й частина інтернет-ресурсів, які саме, поки невідомо.

Тим часом в Бразилії і України були затримані військові бойовики, які виступали на боці сепаратистів і проросійських організацій. Так, використовуючи агітацію і засоби масової інформації, Росія залучає на свій бік не тільки місцевих жителів Донбасу, а й зарубіжних найманців.

Затриманою в Бразилії людиною виявився Рафаель Лусваргі. Він уже потрапляв у полон і був засуджений в Україні до 13-и років позбавлення волі. Однак під час обміну полоненими в 2019 році був переданий назад НВФ, після чого вирушив у Бразилію. Його затримали 9 травня 2021 року місцеві правоохоронці, в тому числі за участь у бойових діях на боці агресора.

Іншого представника НВФ затримали вже в Україні. Це сталося 10 травня. Людина мала при собі документи, що підтверджують її приналежність до НВФ так званої «ДНР» і збирала інформацію про розташування українських військових. Він є одним з командирів так званого "міністерства оборони ДНР" і тепер чоловікові загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Люди, згадані вище, виступають прикладом, як несуть покарання ті, хто вірить російській пропаганді, сприяє її поширенню і виступає в ролі виконавця волі її замовника.