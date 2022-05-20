Російська пропаганда непереможна

17:23 17 грудня Київ, Україна

У листопаді 2016 року, в результаті обговорення в Європарламенті, було прийнято рішення про боротьбу з російською пропагандою. Були підбиті підсумки спостереження експертів протягом двох років. Більшість схиляється до того, що російську пропаганду неможливо перемогти, більш того - не має сенсу.



Починаючи з 2014 року, після анексії Криму, європейське співтовариство прийняло рішення про необхідність перемогти кремлівську пропаганду. Аналітики і експерти робили і пропонували різні способи для вирішення даної проблеми. Створення інформаційних порталів, нових телеканалів, вербування російських журналістів. Але все це виявилося марним. Сучасна Путінська пропаганда досить таргетована, заточена виключно під цільову аудиторію. Будь-яка протидія з боку Європи лише підтверджувала твердження Росії.

На Першому каналі регулярно виходять відеоролики про ситуацію в Білорусі. Там говориться про мирні протести. Одні агітують за Лукашенка, інші проти. Постійно порівнюють з Україною і Майданом. Ні слова про сутички з правоохоронцями і про побиття журналістів, мирних громадян, жінок, дітей. Позиція досить нейтральна, оскільки до кінця не зрозуміло, як саме Путін вчинить з Лукашенком - або підтримає, або поміняє.

Твердження, що західні лідери, особливо США, намагаються дестабілізувати обстановку в Росії шляхом економічних блокад, на слуху у кожного росіянина, хто дивиться федеральні канали. Вони переконані в тому, що всі біди в країні через американців і українців, прибалтів і поляків. Однак по новинах не говориться, як в 2016 році російськими спецслужбами була здійснена кібератака на передвиборчий сервер Хіларі Клінтон, як Росія вторглася на територію України без розпізнавальних знаків і захопила частину територій, як Путін висловив "інтерес" щодо країн Балтії і отримав відсіч від ЄС, як російські диспетчери направили літак з президентом Польщі на невірний курс і він розбився. У російських новинах ні слова про те, як Путін налаштовує проти себе і цілі держави, і весь світ. На заміну, пропаганда говорить про те, що росіяни - найкращий народ в світі, і всі їм заздрять, тому і ставлять палки в колеса.

Залишається сподіватися, що нова президентка Молдови не буде вестися на поводу у Кремля. За словами Маї Санду, вона має намір тримати впевнений курс в ЄС, однак на Першому каналі кажуть, що Путін привітав її з перемогою на виборах і висловив сподівання щодо якнайшвидшої співпраці обох країн. Таке трактування свідчить про те, що в майбутньому Молдова, можливо, так і залишиться проросійською країною.



Якими б не були доводи опозиції щодо російської пропаганди, вони будуть сприйматися як пропаганда і дезінформація з іншого боку, спрямована проти Путіна і Москви. Саме тому на цей момент немає конкретно точної протиотрути від подібної отрути. За прогнозами фахівців, все ХХІ століття буде таким. Не варто сподіватися на майбутнє, необхідно знайти рішення вже зараз.