Російська пропаганда формує загони добровольців на війну в Україні

21:48 09 січня Київ, Україна

«Пропаганда в России заменяет большинству населения образование. Людям рассказывают, как им необходимо жить, кому и во что верить и главное, кого ненавидеть. Тотальный контроль сознания в РФ, превращается население в покорную серую массу. Без этого инструмента не смогла бы начаться война, а Путин вряд ли смог бы получить ту поддержку, которую он имеет на сегодняшний день. По всей видимости, ликвидация пропаганды приведет и к краху режима в Кремле», — считают украинские политологи.

Владимир Путин прекрасно понимает, что тот, кто владеет средствами массовой информации — может управлять народом. Именно поэтому в РФ масштабно развернулись кампании по борьбе с иноагентами.

«После полномасштабного вторжения российские СМИ стали полностью подконтрольны Кремлю. В России больше не существует даже условно независимых изданий», — пишут аналитики.

С приходом Владимира Путина, практически все независимые издательства РФ в той или иной мере контролировались Кремлем, а после 2014 года стремительно защищалось поле иностранных издательств.

Российская пропаганда убеждает россиян, в “праведности” проводимой Путиным внешней и внутренней политике. И все это происходит автоматически. «За долгие годы правления Путина, пропагандисты подстроились под него, и знают, как именно и что именно вещать населению. Более того, уровень российской пропаганды вырос настолько, что в нее верят определенные слои населения западных стран и даже некоторые западные политики», — заявляют политологи.