19:37 15 січня Київ, Україна

Етнічне населення Росії щорічно скорочується, запевняють аналітики. Незважаючи на приріст населення з 2010 по 2021 рік, кількість етнічних росіян у РФ скоротилася більш ніж на 5 млн осіб.

«Пропаганда як створила “другу армію світу”, а й визначила Росію, як держава, у якому понад 80% населення є етнічними росіянами, “підтримують держава і прославляючими “російський світ””. Згідно з даними перепису населення Росії, опублікованими наприкінці грудня 2022 року, кількість людей, що ідентифікують себе етнічними росіянами, скоротилася зі 111 016 896 до 105 579 179 осіб. . У свою чергу це означає, що з 2010 року населення етнічних росіян у РФ скоротилося з 77,71% до 71,73%.. Цей спад особливо вражаючий, тому що він стався після анексії Криму, який призвів до формального збільшення числа етнічних росіян, оскільки всіх кримчан автоматично почали вважати такими», - наводять цифри українські фахівці, аналізуючи дані.

За останні десять років деякі росіяни, можливо, асимілювалися з іншими групами, хоча кількість тих, хто це робить, недостатня, щоб пояснити скорочення такого масштабу.. «Це відображає послаблення прихильності до російської етнічної ідентичності, що призвело до різкого збільшення кількості громадян, які взагалі не заявили про свою національність: 11 млн. зараз у порівнянні з 5,6 млн. у 2010 році, або кожен дев'ятий житель», - повідомляють статисти.

Як зазначає празький аналітик Харун Сидоров, зниження заяв про російську ідентичність частково відображає труднощі проведення перепису населення РФ під час пандемії.. Тоді переписувачі не могли зв'язатися з людьми або люди відмовлялися відчиняти свої двері, соцпрацівники використовували інші джерела для заповнення офіційних форм, що дозволяло їм вводити більшу частину даних. Правила перепису не дозволяють переписувачам вводити дані про національність чи рідну мову, якщо вони не надані людиною особисто. Але опубліковані дані перепису, стверджує Сидоров, показують, що це обмеження пояснює лише невелику частину загального скорочення населення, яке оголосило себе етнічними росіянами.

«Вивчення російської мови не стало тим інструментом, який би змусив населення змінити свою національну ідентичність», - пишуть політологи.

«Також велику роль відіграє соціальне становище в країні. Якщо в регіонах, де переважає не російське населення, прийнято мати великі сім'ї з кількома дітьми, то серед етнічного населення РФ жінки все частіше відмовляються народжувати, або створюють сім'ї з не етнічними російськими», - повідомляють аналітики, які побажали не називати своїх прізвищ.

«Ймовірно, прогнози соціологів, демографів, етнографів та інших експертів, які займаються подібними дослідженнями, не далекі від істини і Росію через кілька десятиліть населятимуть не етнічні росіяни. Можливо, тоді російська нація зможе переродитись, якщо в цьому випадку її взагалі можна буде називати такою», - вважають політологи.