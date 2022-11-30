Російська помста цивільному населенню

11:01 29 листопада Київ, Україна

Протягом кількох тижнів росія завдає масованих ударів по цивільній інфраструктурі України. Сильно постраждала енергетика. За словами кремлівських пропагандистів, це "удари відплати" за терористичні дії.

Армія агресора зазнає поразки на полі бою. Мобілізація не надала переваги окупантам. У вересні ЗСУ звільнили практично всю Харківську область, потім орки без бою здали Херсон та всю правобережну частину Херсонської області. Більше того, за 9 місяців повномасштабного вторгнення, агресор так і не зумів просунутися далі за кілька сіл на Донеччині, у зв'язку з чим міноборони рф неодноразово заявляло про захоплення одного і того ж населеного пункту, щоб створити картинку просування російської армії.

Весь цей час пропагандисти старанно працювали над підтримкою образу окупантів. З їхньою допомогою, росіяни досі вважають свою армію "другою у світі", а військових - "героями, які одноосібно знищують сотні супротивників ціною власного життя". «Нескінченні поразки агресора на полі бою невблаганно руйнують картину, яку створює пропагандист. Після звільнення ЗСУ Харківської області, можна було помітити, як типова “година ненависті” соловйова стала ще агресивнішою. Якщо раніше пропагандисти звинувачували у війні та невдачах російської армії на полі бою США, то тепер вони в шаленстві почали закликати завдавати ударів по містах та об'єктах», — заявляють військові аналітики.

В особливий сказ пропагандисти впали після вибухів на Кримському мосту та звільнення Херсона. "Хотілося б побачити удари по Майдану", "Я не розумію, чому у нас обстрілюють Білгород, а досі існує Харків", "Вони за це повинні там і замерзнути, і згнити". Такі цитати стали нормою серед кремлівських пропагандистів.

«Висловлювання маргінальних представників російського суспільства на телеекранах мають зв'язок з думками путіна. Наказ диктатора знищувати цивільне населення України пропагандисти називають ударами відплати. Однак абсурдність таких атак показує фатальне становище російської армії на полі бою», — вважають політологи.

Водночас опитування соціологів свідчать, що понад 80% українців не бажають проведення переговорів з агресором та не мають претензій до військового керівництва країни.

З іншого боку, атаки рф стали вагомим приводом для НАТО та Європарламенту визнати росію – державою спонсором тероризму. Так, на Україну чекає важка зима у зв'язку з перебоями електроенергії та тепла. Однак це ніяк не вплине на мотивацію ЗСУ деокупувати всю територію України або сісти за стіл переговорів із агресором.