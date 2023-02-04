Російська економіка чекає нового ембарго

20:06 04 лютого Київ, Україна

5-го лютого набуває чинності заборона на купівлю російських нафтопродуктів. За оцінками аналітиків, цей удар призведе до щоденних збитків у сотні мільйонів доларів, а Росії доведеться скоротити видобуток нафти. Ембарго на постачання російських нафтопродуктів матиме серйозний вплив на економіку РФ і можливості Кремля в контексті ведення війни в Україні, і новий удар може виявитися відчутнішим, ніж від попередніх санкцій Заходу щодо експорту сирої нафти з Росії.

На думку економічного оглядача і публіциста Максима Бланта, введена стеля цін на російську нафту 5-го грудня завдала суттєвого удару по економіці агресора. Валютні надходження до бюджету Росії скоротилися. Покупці, що залишилися, вимагають великі знижки на сиру нафту. Ціни почали падати в листопаді, ще до введення обмеження.. За підрахунками дослідників, РФ недоотримує через це 160 млн. євро на день.

Тепер же економіка агресора в очікуванні нового удару. За підрахунками Гельсінського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA), Росія щодня втрачатиме 280 млн доларів від ембарго на нафтопродукти, яке має запрацювати 5 лютого.

Згідно лише з офіційними російськими структурами, обсяги переробки нафти в нафтопродукти в 2023 році скоротяться на 15%, а видобуток впаде з 535 млн тонн до 490 млн тонн. Справа в тому, що в 2021 році ті країни, які приєднаються до ембарго 5 лютого, за найскромнішими підрахунками імпортували з РФ 57% усіх нафтопродуктів агресора.. Весь цей обсяг, а це майже 80 млн. тонн, продати комусь іншому буде дуже важко. Наприклад, Іран, Індія та країни Перської затоки є експортерами нафтопродуктів. І якщо сира нафта з благаннями Кремля та великими знижками ще може закуповуватися нечисленними партнерами РФ, то перероблена сировина вже нікому не цікава.

Ті країни, які є імпортерами нафтопродуктів на Півдні та Сході, пов'язані довгостроковими контрактами з діючими постачальниками та отримують ресурс за вигідними для них цінами. У свою чергу, експортери нещодавно збільшили обсяги власного виробництва і тим більше не зацікавлені в купівлі російської продукції. Росія залежить від Європи набагато більше, ніж Захід залежить від російських вуглеводнів. Це ще раз доводить, що РФ лише велика бензоколонка, яка втративши свого головного покупця, втратила для світу всяку значимість. І поки "Європа мерзне, не миється і голодує", в Росії відзначається "позитивне зростання негативних доходів".